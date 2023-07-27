12-летний Антон и 15-летний Дима, которые 10 июля получили донорские почки и печень от самого маленького донора в Украине, уже выписаны из больницы.
Об этом говорится в сообщении Охматдета. "Органы успешно заработали, теперь дети могут вернуться домой и жить обычной жизнью", - сообщили в больнице.
Там напомнили, что донором для этих детей стал 4-летний мальчик из Ровно, которому диагностировали смерть мозга. Родители ребенка дали согласие на посмертную пересадку органов, чтобы подарить шанс на жизнь трем другим детям.
"Антон, которому пересадили почки, родился с врожденными урологическими и желудочно-кишечными пороками, с одной почкой. Три года назад она перестала работать", - рассказали детали врачи. Они добавили, что последние два года мальчик с мамой жил в Охматдете и ждал донора.
"Когда донор нашелся, наши трансплантологи впервые выполнили пересадку сразу двух почек на одну сторону. Впервые за два года Антон с мамой покинул больницу. Пока парень не может вернуться домой на Херсонщину, потому что его дом временно находится в оккупации", - поделились подробностями в больнице.
Печень пересадили 15-летнему мальчику из Кировоградской области. Полгода назад ему констатировали прогрессирующий цирроз печени, без пересадки шансы, что он проживет еще год, были невелики - 30%. До пересадки все его тело было желтого цвета.
В Охматдете напомнили, что сердце от того же донора теперь бьется в груди 6-летней девочки.
"Это первый случай в Украине, когда донором органов стал 4-летний ребенок. Мужественное решение родителей спасло трех других деток. Всего в Украине более 3000 человек ждут трансплантации органов. С начала 2023 года в "Охматдете" выполнили 12 трансплантаций органов: пересадили 9 почек и 3 печени детям", - рассказал трансплантолог Охматдета Олег годик.
Лечение детей в Охматдете
Врачи Охматдета берутся за самые сложные случаи. Там проходят лечение сотни детей с тяжелыми болезнями. Так, 20 июля стало известно, что в Украине 2-месячному ребенку с тяжелым комбинированным иммунодефицитом впервые провели трансплантацию костного мозга. Донором для ребенка стал 4-летний братик.