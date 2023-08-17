Это была экспериментальная операция, поэтому свиные почки пересадили пациенту, у которого диагностировали смерть мозга.

Ученые Университета Алабамы провели успешную операцию, во время которой обе почки человеку заменили генетически модифицированными органами свиньи.

Это была экспериментальная операция, поэтому свиные почки пересадили пациенту, у которого диагностировали смерть мозга. Ученые предварительно получили разрешение на эту операцию у семьи пациента, передает Би-би-си.

В результате впервые в истории медицины донорские органы не только не были отторгнуты, но и начали нормально работать, то есть производить мочу, очищая организм нового хозяина.

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Примечательно, что это не первая попытка пересадить человеку почки свиньи, но первая удачная. Она дает надежду тысячам людей, страдающих от серьезных заболеваний почек и нуждающихся в трансплантации.

Почки свиньи для человека

Чтобы после пересадки человеческий организм не отторгнул донорский орган, свиные почки выращивают специально и "очеловечивают" - в цепочке ДНК ученые находят и "отключают" четыре свиных гена и дополняют их шестью человеческими.

Пересадка свиного сердца человеку

7 января 2022 года американские хирурги провели первую в мире экспериментальную операцию, в ходе которой пациенту было пересажено генетически модифицированное сердце свиньи. Операция длилась семь часов, после нее состояние пациента оценивалось как хорошее. Через неделю после операции врачи сообщали, что Дэвид Беннет, чувствует себя хорошо.

Однако 10 марта стало известно, что после двух месяцев после операции 57-летний мужчина умер.

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