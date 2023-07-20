Донором для ребенка стал 4-летний братик.

В Украине 2-месячному ребенку с тяжелым комбинированным иммунодефицитом провели трансплантацию костного мозга (ТКМ).

Как говорится в сообщении Охматдета, через 48 часов жизни у ребенка взяли образцы крови для исследования и еще до появления первых симптомов обнаружили тяжелый недуг.

"Максиму поставили диагноз - тяжелый комбинированный иммунодефицит. Без трансплантации костного мозга лишь 5% таких пациентов доживают до 300 дня жизни, 95% - погибают в основном от инфекций. Поэтому лечение критически важно начинать как можно раньше", - пояснили детали в больнице.

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В Охматдете сообщили, что донором костного мозга для Максима стал его 4-летний брат Евгений. "Мальчик подошел брату и спас его жизнь. Максиму не было еще и 2 месяцев, когда ему провели трансплантацию. Это самый маленький пациент в Украине, которому провели ТКМ", - отметили врачи.

Как пояснил заведующий отделением трансплантации костного мозга Александр Лисица, ТКМ позволила скорректировать иммунную систему мальчика и теперь у него есть шанс на полноценную и долгую жизнь, поскольку его иммунная система больше не боится инфекций.

В Охматдете добавили, что маленького Максима уже выписали из больницы.

Лечение детей в Охматдете

Специалисты Охматдета лечат очень сложные случаи. Через их руки проходят сотни детей с тяжелыми заболеваниями. Так, 13 июля в Охматдете рассказали о лечении 8-летней Алины, которая от рождения имела слабое здоровье и часто болела бронхитами. Однако причину недугов врачи долго не могли установить.

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