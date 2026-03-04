Сколько нужно ходить, чтобы похудеть: нутрициолог назвал точное количество шагов

Чтобы уберечься от ожирения или сбросить вес, нужно проходить минимум 5-7 тыс. шагов в день.
Такой совет дал заведующий кафедрой общественного здоровья и нутрициологии НУБиП Олег Швец в эфире Киев24.
Он добавил, что выбор должен быть сделан в пользу натуральных продуктов. В рационе их должно быть до 90%. Из них нужно готовить еду дома.
"Если вы питаетесь в заведениях общественного питания, то выбирайте салаты, то есть еду, приготовленную из натуральных продуктов", - посоветовал нутрициолог.
По его словам, чтобы не иметь ожирения или просто набора веса, нужно минимально употреблять обработанные продукты: от колбасы из магазина до конфет, снеков, полуфабрикатов.
"Есть нужно медленно и в ограниченное время в течение суток. И обязательно должна быть физическая активность каждый день", - подчеркнул специалист.
