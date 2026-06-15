Скрытые симптомы сахарного диабета: многие игнорируют эти 7 признаков

Диетологи перечислили признаки, которые могут указать на высокий уровень сахара в крови.

Повышенный уровень сахара в крови не всегда сопровождается очевидными признаками. Более того, диабет 2 типа может развиваться годами, а человек этого даже не заметит.

Диетологи рассказали о признаках, которые могут указать на высокий уровень сахара в крови, пишет Eatingwell.

Постоянная жажда и частые походы в туалет

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Одним из самых распространенных симптомов является неутолимая жажда. Дело в том, что при избытке глюкозы почки начинают работать интенсивнее, пытаясь вывести лишний сахар из организма. Это приводит к частому мочеиспусканию и потере жидкости, что, в свою очередь, усиливает чувство жажды, выяснили исследования.

Постоянное чувство голода

Человек может постоянно ощущать голод из-за того, чо глюкоза не всегда эффективно поступает в клетки для получения энергии. В результате организм сигнализирует о нехватке ресурсов и требует больше еды.

Если усиленный аппетит сопровождается потерей веса, специалисты рекомендовали скорее обратиться к врачу, поскольку такая ситуация может быть признаком диабета, особенно диабета 1 типа, согласно исследованиям.

Затуманенное зрение

Высокий уровень сахара способен негативно влиять на мелкие кровеносные сосуды глаз. В результате зрение может периодически становиться размытым. Со временем такие изменения повышают риск серьезных осложнений, включая диабетическую ретинопатию.

Постоянная усталость

Одним из скрытых признаков повышенного сахара является хроническая усталость. Когда клетки не получают достаточного количества глюкозы для выработки энергии, человек может ощущать слабость и упадок сил даже после полноценного отдыха, выяснили исследования.

Частые инфекции мочевыводящих путей

Эксперты отметили, что люди с диабетом значительно чаще сталкиваются с инфекциями мочевыводящих путей. Повышенное содержание сахара создает благоприятную среду для размножения бактерий, что увеличивает риск воспалительных процессов.

Изменения кожи

Тревожным сигналом могут стать темные бархатистые участки кожи на шее, подмышках, в паховой области или на пальцах. Такое состояние известно как черный акантоз и часто связано с инсулинорезистентностью.

Кроме того, о проблемах с уровнем сахара могут свидетельствовать папилломы, сухость кожи, зуд, а также грибковые и бактериальные инфекции.

Другие необъяснимые симптомы

Диетологи также рекомендовали обратить внимание на выпадение волос, сухость во рту, покалывание в руках и ногах, медленное заживление ран и тошноту. В некоторых случаях высокий сахар в крови может негативно влиять и на сексуальное здоровье.

Специалисты подчеркнули, что на ранних стадиях диабета симптомы нередко бывают слабо выраженными или отсутствуют вовсе. Поэтому при появлении нескольких из перечисленных признаков стоит обратиться к врачу и проверить уровень глюкозы в крови.

Другие новости о сахарном диабете

Ранее диетологи назвали 5 продуктов, которыми нужно ужинать при сахарном диабете. В частности, они отметили, что вечерний рацион должен включать продукты, богатые клетчаткой, белком и полезными жирами.

Кроме того, уечные даже ответили, чем нужно завтракать для нормального уровня сахара в крови. Они рассказали, что главная польза овсянки связана с высоким содержанием растворимой клетчатки, при этом с хлопьями все немного запутанно.

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