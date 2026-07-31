Диетологи назвали продукт №1 для крепких костей: почему его советуют употреблять каждый день

Они рассказали о его суточной норме.

Этот продукт лидирует по содержанию кальция, и диетологи советуют употреблять его ежедневно для крепких костей, пишет marthastewart.

Один стакан молока (около 240 мл) содержит 306 миллиграммов кальция – по данным Министерства сельского хозяйства США. В то же время примерно 42 % людей только в США вообще не получают достаточно этого минерала ежедневно, хотя он критически важен для прочности костей, давления и работы нервной системы.

"Молоко считается прекрасным источником кальция, поскольку содержит его в высокобиодоступной форме – то есть организм хорошо усваивает этот кальций", – объясняет диетолог Лучиана Соареш.

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По её словам, большинство сортов молока дополнительно обогащают витамином D (100–120 МЕ на порцию), который помогает усваивать кальций. Поэтому, как отмечает спортивный диетолог Роксана Эфсани, молоко не нужно сочетать с какими-либо другими продуктами или напитками для лучшего усвоения кальция.

"Помимо кальция и витамина D, молоко естественным образом содержит еще пять полезных для костей веществ – фосфор, белок, цинк, калий и магний", – добавляет она.

Сколько пить ежедневно

По рекомендации Эфсани, для среднестатистического человека оптимальная норма – до трех стаканов молока в день. Это количество можно распределить: стакан утром, немного в перерыве после тренировки, а остальное – добавить в суп или пасту.

Спортсменам и физически активным людям диетолог советует после тренировок пить шоколадное молоко:

"Оно содержит правильное соотношение углеводов и белка 3:1, которое необходимо организму для восстановления электролитов, жидкости, мышц и запасов гликогена".

Специалисты также подчеркивают, что тип молока – обезжиренное, 1%, 2% или цельное – не влияет на количество кальция в нем. А людям с непереносимостью лактозы подойдет безлактозное молоко: оно обладает теми же полезными свойствами, просто без лактозы.

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