Эксперты рассказали, какие ягоды стоит чаще добавлять в рацион и чем они полезны для организма.

Все ягоды полезны, но некоторые из них особенно выделяются благодаря большому количеству витаминов, клетчатки и антиоксидантов. Ученые отмечают, что ягоды могут быть полезны для сердца, кишечника и мозга.

Диетологи составили рейтинг и рассказали, какие ягоды нужно есть каждый день, а какие стоит чаще добавлять в свой рацион.

Ранее мы рассказывали, какой сухофрукт самый полезный - врачи составили ТОП-5 для здоровья сердца.

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Какая ягода самая полезная в мире - 7 лучших вариантов

Выбрать одну самую полезную ягоду непросто - каждая имеет свой набор витаминов и полезных соединений. Этот рейтинг составлен на основе содержания клетчатки, антиоксидантов и других питательных веществ.

Физалис (золотая ягода)

"Физалис - моя личная любимая ягода, и я регулярно рекомендую ее как в свежем, так и в сушеном виде", - говорит диетолог Кайли Кинг.

По ее словам, у физалиса кисло-сладкий вкус с легкими тропическими нотками, а также меньше сахара, чем у многих других ягод. Он содержит клетчатку, витамин C и антиоксиданты.

Одна порция сушеного физалиса содержит около 6 г клетчатки и 9 г сахара. Ягоды можно есть отдельно, добавлять в салаты или смеси орехов и сухофруктов.

Ягоды годжи

Свежие ягоды годжи встречаются редко, но сушеные можно найти во многих магазинах. "Я люблю ягоды годжи и за вкус, и за пользу. Они содержат антиоксиданты, клетчатку и удивительно много растительного белка для сухофруктов", - отмечает Кинг.

Исследования связывают ягоды годжи с улучшением иммунного ответа, снижением уровня "плохого" холестерина и защитой от возрастной дегенерации желтого пятна.

Если говорить о том, самые полезные ягоды для мужчин и в то же самые полезные ягоды для женщин - то это, бесспорно, годжи.

Клубника

Хотя ботанически клубника не является настоящей ягодой, по своим полезным свойствам она близка к другим ягодам. "В клубнике витамина C больше, чем в апельсине. Одна чашка обеспечивает 94% суточной нормы этого витамина", - говорит диетолог Эмма Шелтон.

Витамин C важен для иммунитета, здоровья сердца, выработки коллагена и защиты организма от воспаления. Поэтому клубника может претендовать на название самая полезная ягода для иммунитета.

Кроме того, она содержит полифенолы, связанные со здоровьем кишечника и сердца, и около 3 г клетчатки на порцию.

Клюква

Клюква известна прежде всего своей пользой для мочевыводящих путей.

"В ней содержатся проантоцианидины типа A - соединения, которые снижают способность некоторых бактерий прикрепляться к мочевыводящим путям и уменьшают риск инфекций", - объясняет диетолог Анжела Грэм.

Также клюкву связывают с улучшением здоровья сердца, снижением воспаления и уменьшением риска ожирения. В одной чашке ягод содержится всего 4 г сахара.

Ежевика

Темный цвет ежевики говорит о высоком содержании антиоксидантов. Они помогают уменьшать окислительный стресс и воспаление в организме.

Исследования показывают, что соединения в составе ежевики, включая антоцианы, кверцетин и кофейную кислоту, могут поддерживать здоровье мозга и защищать его в процессе старения.

Ежевику можно добавлять в овсянку, салаты, десерты или использовать для приготовления соусов.

Малина

Малина бывает красной, черной, фиолетовой и золотистой. Одна порция ягоды обеспечивает почти 30% суточной нормы витамина C и марганца.

"Витамин C поддерживает иммунную функцию, синтез коллагена, антиоксидантную защиту и усвоение железа", - объясняет диетолог Дженнифер Паллиан.

Главное преимущество малины - содержание клетчатки. В одной чашке около 8 г клетчатки, что является самым высоким показателем среди ягод в этом рейтинге.

Также малина содержит антиоксиданты антоцианы и эллагитаннины, которые связывают со снижением риска сердечных заболеваний и диабета.

Черника

Черника - главный претендент на звание самой полезной ягоды в мире. "Черника - отличный выбор для здорового питания, поскольку она содержит несколько важных питательных веществ и при этом остается относительно низкокалорийной", - говорит Паллиан.

Ягода особенно богата витаминами C и K, а также антоцианами - растительными соединениями, которые придают ягодам насыщенный цвет и связаны со снижением риска сердечных заболеваний, диабета 2 типа и ухудшения когнитивных функций.

Чернику можно добавлять в йогурт, смузи, салаты и другие блюда. Несмотря на небольшой размер, она считается одной из самых питательных ягод.

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