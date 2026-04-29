Рак у людей до 50 лет: ученые назвали наиболее распространенную причину роста заболеваемости

По их словам, любовь к сладостям может влиять, в том числе, на развитие рака кишечника.

Ожирение является важным фактором роста уровня онкологических заболеваний среди людей в возрасте до 50 лет. Как пишет The Independent, об этом свидетельствует новое масштабное исследование.

В 2023 году в Англии в возрастной группе 20–49 лет было диагностировано около 31 тысячи случаев рака (примерно один на тысячу человек). Для сравнения, среди людей в возрасте 50–79 лет зафиксировано 244 тысячи случаев (один на сто).

Среди более молодых пациентов наиболее распространенным был рак молочной железы (8,5 тыс. случаев), далее – рак кишечника (3 тыс.) и меланома (2,8 тыс.).

В Институте исследования рака и Имперском колледже Лондона установлено: большинство факторов риска – курение, алкоголь, потребление красного мяса – оставались стабильными или снижались. Зато уровень ожирения стабильно растет с 1995 года.

Впрочем, как отмечают авторы, даже рост индекса массы тела (ИМТ) сам по себе не объясняет полностью увеличение случаев рака среди молодых людей. Вероятно, речь идет о сочетании нескольких факторов – как известных, так и еще не исследованных.

Профессор Монсе Гарсия-Клосас из ICR отметила, что примерно 15% случаев рака кишечника у молодежи могут быть связаны с ожирением. В целом 40–50% случаев объясняются совокупным влиянием факторов – избыточного веса, низкой физической активности, алкоголя и курения.

По оценкам исследователей, в период 2001–2019 годов около 20% роста случаев рака кишечника можно объяснить именно повышением ИМТ.

Профессор Марк Гюнтер из Имперского колледжа Лондона подчеркнул, что ожирение связано примерно с 19 видами рака. В частности, повышенный уровень инсулина, характерный для людей с избыточным весом, может стимулировать рост опухолей. Также важную роль играет хроническое воспаление.

Ученые призывают к проведению масштабных долгосрочных исследований, чтобы лучше понять все биологические и экологические причины роста онкозаболеваний. В то же время они подчеркивают: хотя причины рака еще требуют изучения, борьба с ожирением уже должна стать приоритетом здравоохранения.

В рамках исследования были проанализированы данные национального онкологического реестра Англии за 2001–2019 годы. Выявлено 11 видов рака, частота которых растет среди людей в возрасте 20–49 лет и которые связаны с образом жизни: рак щитовидной железы, множественная миелома, рак печени, почек, желчного пузыря, кишечника, поджелудочной железы, эндометрия, ротовой полости, молочной железы и яичников.

При этом все эти виды рака, кроме рака полости рта, связаны с избыточным весом. Для большинства из них уровень заболеваемости растет как среди молодежи, так и среди пожилых людей. Исключениями стали рак кишечника и яичников, которые демонстрируют рост только среди более молодых возрастных групп.

Авторы исследования отмечают: общее количество случаев рака кишечника, связанных с индексом массы тела (ИМТ), среди молодых женщин остается ниже, чем количество случаев, не связанных с этим фактором. Это свидетельствует о том, что рост заболеваемости объясняется не только ожирением.

Подобные тенденции зафиксировали и среди мужчин.

Среди других вероятных причин – ультраобработанная пища, антибиотики и экология. Однако многие из этих факторов в Великобритании остаются стабильными или даже снижаются, что подчеркивает необходимость комплексного анализа всех возможных причин.

Профессор Гарсия-Клосас подчеркнула, что, не дожидаясь новых данных, важно уже сейчас активно бороться с ожирением на государственном уровне, чтобы остановить рост онкозаболеваний.

Глава Британского центра исследования рака Мишель Митчелл подтвердила тенденцию к росту заболеваемости раком среди молодежи. Она отметила, что хотя это исследование проясняет роль ожирения, оно не дает исчерпывающих ответов, ведь на статистику влияет и улучшение диагностики. Для эффективной профилактики Митчелл призывает к комплексным мерам: ограничению рекламы вредной пищи, стимулированию продаж полезных продуктов и борьбе с курением.

