Как есть орехи для максимальной пользы здоровью: диетологи назвали 6 правил

Оказывается многие упоребляют орехи неправильно. Диетологи рассказали, как есть орехи, чтобы получить максимальную пользу для здоровья.

Орехи считаются одним из самых полезных продуктов для здоровья, однако максимальную пользу они приносят только при правильном употреблении.

Диетологи раскрыли 6 правил, которые помогут извлечь максимальную пользу от употребления орехов и наилучшим образом укрепить сердце, наладить обмен веществ и даже снизить риск преждевременной смерти, пишет Verywellhealth.

1. Съедайте горсть орехов каждый день

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Эксперты рекомендовали есть около 28 граммов орехов ежедневно. Согласно данным исследований, такая привычка может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности примерно на 20%.

При этом важно соблюдать умеренность, поскольку орехи достаточно калорийный продукт.

2. Замените орехами вредные перекусы

Диетологи посоветовали отказаться от чипсов, сладостей и других ультрапереработанных закусок в пользу орехов. Такая замена поможет увеличить потребление клетчатки и полезных жиров, а также уменьшить тягу к сладкому и фастфуду.

Исследования показали, что люди, которые выбирали орехи для перекуса, реже испытывали желание есть продукты с высоким содержанием сахара и в целом придерживались более здорового рациона.

3. Выбирайте минимально обработанные орехи

Наибольшую пользу для сердца приносят сырые или сухообжаренные орехи без добавления масла. В то же время специалисты рекомендовали избегать глазированных, чрезмерно соленых и ароматизированных вариантов, поскольку они могут содержать избыток сахара, натрия и вредных добавок.

4. Добавьте орехи в повседневные блюда

Диетологи посоветовали включать орехи в состав завтраков и основных приемов пищи. Их можно добавлять в овсянку, йогурт, салаты или блюда из круп. Такой подход помогает разнообразить рацион и увеличить количество питательных веществ.

Особенно хорошо орехи вписываются в средиземноморскую диету, которая считается одной из самых полезных для профилактики диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Употребляйте разные виды орехов

Каждый вид орехов содержит уникальный набор витаминов и минералов. Например, грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, миндаль содержит большое количество витамина Е, а фисташки отличаются высоким содержанием клетчатки и белка.

Исследования показали, что смеси различных орехов способствуют снижению артериального давления и уменьшению количества жира в организме.

6. Не забывайте о возможной аллергии

Специалисты напомнили, что орехи являются одним из наиболее распространенных пищевых аллергенов. Людям с подтвержденной аллергией следует полностью исключить их из рациона.

В качестве альтернативы врачи рекомендовали рассмотреть семена чиа, льна, конопли, подсолнечника или тыквы, которые также содержат полезные жиры, клетчатку и микроэлементы.

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Недавно ученые ответили, чем завтракать для нормального уровня сахара в крови. Они отмечали, что, например, главная польза овсянки связана с высоким содержанием растворимой клетчатки, а вот с хлопьями все немного запутанно.

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