Оба ореха богаты питательными веществами, однако их польза для организма различается.

Фисташки и арахис часто оказываются в одной тарелке для перекуса, но за их внешней схожестью скрываются заметные различия. Так, хотя оба продукта богаты питательными веществами, каждый обладает собственным набором преимуществ для здоровья, и для разных категорий людей предпочтительным может быть или один, или другой вариант. О том, что полезнее - фисташки или арахис, пишут эксперты из Verywell Health.

Фисташки или арахис - польза и влияние на организм

Оба вида орехов содержат большое количество белка, ненасыщенных жиров, клетчатки, витаминов и минералов. По общей калорийности они близки, однако их питательный профиль имеет заметные различия.

Фисташки - польза и вред

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Исходя из открытых данных Департамента сельского хозяйства США, фисташки отличаются более высоким содержанием клетчатки и некоторых витаминов, включая витамин B6 и антиоксиданты. Они также богаты калием и фитостеролами, которые поддерживают здоровье сердца и обмен веществ.

Важная особенность фисташек – наличие полного набора незаменимых аминокислот, что делает их полноценным растительным источником белка.

Арахис - польза и вред

Арахис, в свою очередь, немного превосходит фисташки по содержанию белка и ряда минералов, таких как магний и цинк. Однако, по данным исследовательской группы из Техасского университета, белок в арахисе неполноценный и требует сочетания с другими продуктами для получения всех необходимых аминокислот.

Зато арахис содержит больше фолата и витамина E, что также делает его ценным элементом рациона.

Чем полезны фисташки и арахис - окончательный ответ

Оба вида орехов способствуют поддержанию мышечной ткани, укреплению иммунной системы и длительному чувству сытости. А белок в их составе помогает восстановлению организма и поддержанию костной ткани.

По содержанию клетчатки побеждают фисташки - польза от этого может показаться незначительной, но при регулярном употреблении даже незначительное преимущество имеет вес. Пищевые волокна способствуют нормализации пищеварения, поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, снижению уровня холестерина и более стабильному уровню сахара в крови.

Также среди того, чем полезен арахис и фисташки – поддержка сердечно-сосудистой системы, возможное противовоспалительное действие, улучшение обмена веществ и помощь в контроле массы тела. А исследование из портала American Quality Pistachios отмечает роль фисташек в поддержании здоровья глаз.

В итоге ни один вид орехов нельзя назвать "лучшим" или "худшим" выбором – они скорее дополняют друг друга. Фисташки выигрывают по клетчатке и полноценности белка, тогда как арахис – по общему содержанию белка и некоторых витаминов. Так что лучшим решением будет умеренное включение обоих продуктов в рацион, с учетом индивидуальных потребностей питания.

Ранее мы писали более детально про фисташки - польза и вред для женщин у них, как оказалось, могут быть более ощутимы, чем для мужчин.

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