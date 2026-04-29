Почему некоторые женщины стареют преждевременно: названы 10 привычек, которые крадут молодость

Всем хочется как можно дольше оставаться молодыми, поэтому стоит помнить о вредных факторах.

На протяжении жизни женщины сталкиваются со многими трудностями. При этом забота о себе часто не является для них приоритетом. Они могут больше беспокоиться о безопасности и счастье своей семьи, чем о себе. А это может оказать негативное влияние на состояние женщины и даже привести к более быстрому старению ее организма, пишет YourTango.

Издание назвало 10 факторов, ускоряющих старение у женщин.

1. Пренебрежение гидратацией

Вода должна быть нашим основным напитком каждый день, ведь обезвоживание может вызвать серьезные проблемы. И хотя мы знаем об этом, но все равно можем забывать пить достаточное количество воды в течение дня. Это может влиять не только на внутреннее здоровье, но и играть определенную роль в процессе старения, говорится в статье.

Видео дня

Исследование, опубликованное в журнале eBioMedicine, выявило связь между недостаточным уровнем увлажнения и быстрым старением. Отмечается, что пренебрежение гидратацией приводит к тому, что женщина выглядит старше, чем есть на самом деле. Ученые подчеркивают: те, кто забывает пить воду каждый день, могут стареть гораздо быстрее, чем те, кто пьет достаточно.

2. Слишком много обязанностей

Женщины могут нести на себе бремя всей семьи. Практически каждая женщина испытывала ощущение, что будто бы, если она чего-то не сделает, то этого не сделает никто. Поэтому они постоянно добавляют в свой список дел все больше пунктов, не осознавая, что это плохо повлияет на их здоровье.

Причины такого отношения к обязанностям могут уходить корнями в детство, когда людям пришлось слишком быстро повзрослеть, отметила автор. По ее словам, травма в сочетании с непосильным стрессом от бесконечных обязанностей может привести к более быстрому старению.

3. Хронический стресс

Как отмечается, с огромным количеством обязанностей приходит хронический стресс. Постоянное пребывание в напряжении вредно для здоровья. Женщины, которым трудно справляться со стрессом, могут выглядеть старше, чем они есть на самом деле. Это может негативно сказаться на здоровье как физически, так и психически.

Исследование, опубликованное в журнале Biomedicines, показало, что хронический стресс приводит к воспалению в организме, что может ускорить процесс старения. К тому же он подвергает риску серьезных заболеваний.

4. Пренебрежение физическими упражнениями

Физические упражнения поддерживают здоровье нашего тела. Но движение полезно и для психического здоровья. При этом упражнения не обязательно должны быть интенсивными, чтобы приносить пользу. Даже простая прогулка или растяжка перед сном могут быть полезны, говорится в публикации.

Впрочем, не все пользуются этим правилом. А между тем, как свидетельствует исследование, опубликованное в Rejuvenation Research, без физических упражнений кожа теряет эластичность, что приводит к уменьшению плотности мышц. В результате произойдет более быстрое старение женского организма.

5. Неправильное питание

Большинство из нас являются поклонниками нездоровой пищи. Переработанные, сладкие продукты вкусны, но вредны, в частности способствуют процессу старения. Зато здоровое питание из цельных продуктов может сделать вашу кожу более сияющей и гладкой, а также положительно повлиять на весь организм, пишет издание.

"Слишком много нездоровой пищи может привести к тому, что женщина будет выглядеть старше, чем она есть на самом деле. Старение происходит не только на поверхности, но и может влиять на наши когнитивные функции, заставляя нас раньше испытывать больше возрастных симптомов", – отмечается в статье.

6. Проблемы со сном

Если жизнь полна стресса, качественный сон становится мечтой. Также вы можете пренебрегать отдыхом, если очень заняты. Как результат – утром мешки под глазами и другие минусы во внешнем виде.

Как отмечается, из-за недостатка сна человек может выглядеть старше. Поэтому стоит выработать здоровые привычки гигиены сна, в частности отказаться от телефона за определенное время до отхода ко сну.

7. Пренебрежение уходом за собой

Когда мы думаем об уходе, обычно представляем себе сложные маски для лица, дорогие процедуры и широкий спектр добавок. Но это не обязательно. Для большинства из нас актом заботы может быть даже поход в театр. Как пишет автор, важно расставить приоритеты для себя, чтобы не истощиться и не состариться быстрее.

"Изнурительная работа и отсутствие времени для себя могут истощить женщину, заставляя ее постоянно уставать и искать помощи, о которой она, вероятно, не будет просить", – отмечается в статье.

8. Склонность к гневу

Гнев – естественная эмоция. Некоторые люди могут легко с ним справиться, другие – нет. Женщина, которая проводит слишком много времени в гневе, может казаться старше, чем она есть на самом деле. Одно исследование показало, что гнев вызывает ускоренное биологическое старение.

Если человек склонен часто злиться, то к 30 годам его организм уже может подвергнуться ускоренному биологическому старению, считают ученые.

9. Слишком много времени на солнце

Многие из нас любят понежиться на солнце, но это может быть вредно для физического здоровья, говорится в статье.

"Хроническое воздействие солнечных ультрафиолетовых лучей вредно для нашего здоровья. Они могут повреждать клетки кожи и со временем разрушать коллаген, что приводит к появлению морщин. Женщина, которая проводит слишком много времени на солнце, может стареть быстрее", – пишет автор.

10. Чрезмерная забота о других

Часто женщины чрезмерно заботятся о других и забывают о себе, а это может вызвать проблемы в долгосрочной перспективе. В таких обстоятельствах они могут приобрести вредные привычки. То, что они едят, как снимают стресс, чрезмерное давление со стороны других людей – все это может ускорить старение.

Чтобы избежать этого, стоит иметь хобби, которое будет предотвращать стресс. А меньше стресса – меньше преждевременного старения.

Ранее УНИАН писал, что 2 ежедневных привычки могут замедлить старение. Речь шла о здоровом питании и физической активности. Отмечалось, что в мире добавок и косметических средств мы часто забываем об этих важных вещах. Но на самом деле они могут играть гораздо большую роль, чем кажется. И не только в том, как вы чувствуете себя каждый день, но и в том, как стареете со временем.

Вас также могут заинтересовать новости: