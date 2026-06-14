Что будет, если каждый день есть гречку: названы 5 преимуществ для здоровья

Гречку можно употреблять в виде муки, лапши, крупы, хлопьев.

Гречка – безглютеновый злак, богатый клетчаткой, антиоксидантами и растительным белком. Если включить этот злак в рацион, он поможет поддерживать общее состояние здоровья. Об этом пишет Verywell Health в статье, содержание которой проверила врач-невролог Мелисса Нивес.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, один стакан вареной гречки содержит 156 калорий, 1 г жира, 4,59 г клетчатки, 5,73 г белка, 86,7 мг магния, 1,36 мг железа, 0,246 мг меди.

Гречку можно употреблять в виде муки, лапши, крупы, хлопьев. Чтобы увеличить количество этого продукта в рационе, стоит использовать гречневую муку вместо пшеничной, а также варить гречневую кашу на завтрак. Гречневую лапшу можно добавлять в супы, салаты, посыпать гречневыми хлопьями гранолу или йогурт.

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Издание назвало 5 преимуществ гречки для организма.

1. Уравновешивает уровень сахара в крови

Как отмечается, гречка имеет относительно низкий гликемический индекс, который показывает, насколько быстро повышается уровень сахара в крови после еды. Постоянно высокий уровень сахара в крови может со временем привести к диабету 2 типа.

В исследовании, опубликованном в журнале Nutrition Research, люди с диабетом второго типа, которые употребляли гречку, имели более низкий уровень инсулина. Поэтому ученые пришли к выводу, что гречка может улучшить резистентность к инсулину у пациентов с диабетом.

2. Оказывает благотворное влияние на сердце

По мнению ученых, гречка может помочь снизить уровень общего холестерина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Исследование, опубликованное в журнале Food Science & Nutrition, показало: снижение уровня холестерина может уменьшить риск сердечного приступа, инсульта и операций на сердце.

Магний, клетчатка и растительные соединения рутин и кверцетин, содержащиеся в гречке, также обеспечивают защиту сердца, говорится в материале.

3. Способствует пищеварению

Как отмечается в издании, гречка содержит нерастворимую и растворимую клетчатку, которая может улучшить пищеварение и здоровье кишечника. Нерастворимая клетчатка помогает продвигать пищу по пищеварительному тракту, тогда как растворимая способствует размножению полезных кишечных бактерий.

Кроме того, исследователи Гарвардского университета выяснили, что продукты, богатые клетчаткой, помогают предотвратить запоры.

4. Помогает контролировать вес

Для контроля веса важно употреблять продукты, богатые клетчаткой и белком, а именно таким продуктом является гречка, говорится в статье. Клетчатка и белок дольше сохраняют чувство сытости, поэтому, если вы позавтракаете гречкой, то, вероятно, будете потреблять в течение дня меньше калорий.

В исследовании, опубликованном в Journal of Functional Foods, участники, которые употребляли гречку в течение восьми недель, потеряли значительно больше веса, чем те, кто был в группе плацебо.

5. Не содержит глютена

В отличие от многих других зерновых, гречка не содержит глютена. Это означает, что люди с таким заболеванием, как целиакия, могут употреблять ее без опасений.

Побочные эффекты гречки

В издании отмечается, что гречка, как правило, безопасна для большинства людей, но некоторые риски все же существуют.

У некоторых людей есть аллергия на гречку, поэтому может развиться серьезная реакция. Насторожить должны такие симптомы, как зуд, крапивница или затрудненное дыхание.

Употребление слишком большого количества гречки может вызвать расстройства пищеварения: газы, вздутие живота и т. д.

Гречка может несколько изменить уровень сахара в крови или артериальное давление. Людям с диабетом или высоким кровяным давлением следует тщательно следить за своим состоянием.

Иногда гречневые продукты могут содержать следы пшеницы. Если у вас целиакия или тяжелая непереносимость глютена, проверяйте этикетки и убеждайтесь, что продукт сертифицирован как безглютеновый.

Ранее УНИАН писал, что в Украине площади под гречихой сократились втрое. Если в 2023 году ею было засеяно 147,9 тыс. га, то в 2025-м – уже 58,5 тыс. га. Отмечалось, что спад интереса к культуре у фермеров был вызван ее перепроизводством и снижением, как следствие, ценовой привлекательности гречихи. Однако уже в этом году весной средние цены производителей приблизились к рекордному уровню 2022 года в 49-53 тыс. грн за тонну.

Соответственно, и для потребителей гречневая крупа в розничной продаже подорожала за 2,5 года – с декабря 2023 года по май 2026 года – с 30 грн/кг до более 70 грн/кг. Поэтому выращивание этой культуры снова становится привлекательным для аграриев.

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