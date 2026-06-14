Почему помидоры стоит есть чаще: объяснение специалистов

В некоторых случаях вареные помидоры полезнее сырых.

Немногие натуральные продукты настолько универсальны, как помидоры. Их добавляют в бутерброды, салаты, соусы и т. д. Но они не только вкусны, но и полезны благодаря большому количеству питательных веществ, пишет nlc.hu.

Эксперты утверждают, что регулярное употребление помидоров обеспечит организм антиоксидантами, которые могут играть важную роль в защите клеток. Самое интересное, что в некоторых случаях вареные помидоры могут быть даже полезнее, чем сырые.

Как отмечается, одним из самых известных активных ингредиентов помидоров является ликопин – природный растительный пигмент, относящийся к группе каротиноидов. Он отвечает за характерный красный цвет. В меньших количествах ликопин содержится также в арбузах и розовых грейпфрутах.

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"Ликопин известен своими особенно сильными антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты помогают нейтрализовать так называемые свободные радикалы, которые образуются в ходе естественного функционирования клеток и могут нанести вред организму в чрезмерных количествах", – говорится в статье.

Помидоры полезны для сердца

Одной из самых интересных областей исследований помидоров является их влияние на сердечно-сосудистую систему. Несколько исследований показали, что диета, богатая ликопином, может способствовать здоровью сердца. Эксперты считают, что это соединение может играть определенную роль в снижении окислительного стресса – известного фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы сообщили, что помидоры также содержат калий, который способствует нормальному функционированию мышц и нервной системы, а также играет определенную роль в поддержании нормального кровяного давления.

"Конечно, это не означает, что помидоры сами по себе защитят сердце от болезней. Здоровый образ жизни, регулярные физические упражнения и сбалансированное питание по-прежнему важны. Однако помидоры могут быть ценным элементом этой диеты", – подчеркнули в издании.

Какие витамины содержатся в помидорах

В статье говорится, что помидоры содержат значительное количество витамина С, который способствует нормальному функционированию иммунной системы и поддерживает образование коллагена. Они также снабжают организм предшественниками витамина А, фолиевой кислотой и в меньших количествах витамином К.

"Благодаря высокому содержанию воды, помидоры имеют относительно низкую калорийность, что делает их хорошим выбором для тех, кто следит за своим весом. Помидор среднего размера в основном состоит из воды, поэтому он может помочь вам поддерживать водный баланс и чувствовать сытость", – заверили авторы.

Преимущества вареных помидоров

Традиционно считается, что фрукты и овощи всегда полезнее в сыром виде. Однако помидоры могут быть исключением.

Исследования показали, что биодоступность ликопина может быть повышена путем термической обработки. Это означает, что организм лучше усваивает и использует это ценное соединение, когда помидоры готовят или жарят, пояснили в издании.

"В томатном соусе, томатном супе или блюдах из помидоров, которые готовятся в течение длительного времени, ликопен может стать более доступным для организма. Это может удивить, поскольку мы обычно считаем сырую пищу более полезной. Однако в случае с помидорами приготовление не обязательно уменьшает их пользу, а может даже увеличить", – отметили в статье.

Добавьте масло к помидорам

Ликопен – это жирорастворимое соединение. Это означает, что организм усваивает его эффективнее, если употреблять его с некоторыми жирами. Вот почему эксперты советуют сочетать помидоры с продуктами, содержащими оливковое масло, авокадо или другие полезные жиры.

"Не случайно средиземноморская диета, которую часто пропагандируют как одну из самых здоровых моделей питания, часто включает помидоры и оливковое масло вместе. Эти два ингредиента не только прекрасно сочетаются с точки зрения вкуса, но и могут быть полезны с точки зрения усвоения питательных веществ", – рассказали авторы.

Как лучше есть помидоры – сырыми или вареными

По словам диетологов, единого правильного ответа нет. Сырые помидоры освежают, содержат мало калорий и являются прекрасным источником витаминов. Однако вареные помидоры могут быть полезнее с точки зрения ликопена. Поэтому, возможно, лучше всего включить в рацион оба варианта.

Ранее УНИАН писал, стоит ли хранить помидоры в холодильнике. Как рассказали четыре эксперта, этого делать не нужно, ведь низкие температуры разрушают клеточные структуры и повреждают клеточные стенки. Это приводит к потере вкуса, мягкой и мучнистой текстуре и неудовлетворительному впечатлению от употребления помидоров.

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