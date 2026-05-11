30 минут прогулки могут значительно улучшить настроение: ученые объяснили, как это работает

Прогулки на свежем воздухе полезны не только для тела, но и для мозга.

Новые исследования показали, что 30-минутная энергичная прогулка на свежем воздухе может способствовать улучшению настроения на 46% и снижению уровня стресса на 30%. В частности, нейробиолог Джек Льюис призвал выходить на улицу и "воспользоваться полезными для мозга эффектами ходьбы" на основе результатов последних исследований с помощью электроэнцефалограммы (EEG). Об этом пишет Mirror.

Исследование "Радость от прогулок" показало, что регулярные прогулки на свежем воздухе могут уменьшить усталость на 21% и усилить чувство удовлетворения от достигнутого. У участников, которые занимались активным отдыхом на природе, наблюдалось усиление мозговых сигналов, связанных с положительными эмоциями, в среднем на 43% во всей лобной коре головного мозга, а в некоторых случаях, в частности у мужчин, этот показатель достигал 99,6%.

В издании подчеркнули, что связь между прогулками на свежем воздухе и положительным самочувствием является "дозозависимой" - люди, которые проводят на улице больше времени, отмечают повышенный уровень позитивного настроения и удовлетворенности.

Также дополнительные преимущества 15-минутной прогулки на свежем воздухе включают усиление мозговой активности, связанной с вниманием и памятью, повышение способности мозга к концентрации на 243% и трехкратное увеличение мозговых сигналов, связанных с сосредоточенностью.

"Все данные свидетельствуют о том, что прогулки на свежем воздухе полезны не только для тела, но и для мозга, давая целый ряд положительных эффектов, включая повышение креативности и концентрации, а также уменьшение усталости и цинизма. С научной точки зрения, чем больше времени люди проводят на свежем воздухе, тем лучше это влияет на их мозговые волны", - подчеркнул Джек Льюис.

В то же время руководитель отдела пеших прогулок в Decathlon UK Джои Чжоу добавил:

"Мы давно верим в положительное влияние прогулок на свежем воздухе, но замечательно, что теперь эти преимущества подтверждены наукой".

В свою очередь Оливия Манчестер, которая опробовала результаты исследования EEG, отметила:

"Учитывая нашу городскую жизнь, мы не часто ходим всей семьей в походы, и участие в этом исследовании открыло нам глаза на все то, чего мы до сих пор не замечали. Отключившись на несколько часов от телефонов и повседневных забот и погрузившись в природу, мы провели вместе прекрасное время и почувствовали себя более расслабленными. Теперь мы точно будем делать это чаще".

