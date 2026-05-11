Меньше калорий, чем в свинине и говядине: о каком виде мяса идет речь

Мясо кролика имеет совершенно другой состав, чем птица или свинина, и именно эта особенность влияет на его пользу в рационе, сообщает Pysznosci.

Издание сообщило, что оно отличается содержанием жира, количеством белка и способом, которым организм их перерабатывает, то есть переваривает и использует.

"Неудивительно, что все больше людей задумываются над тем, не включить ли мясо кролика в свое меню", – говорится в публикации.

Полезные свойства мяса кролика

Мясо кролика отличается прежде всего очень низким содержанием жира, которое колеблется в пределах 3–8 г на 100 г, поэтому оно содержит меньше калорий, чем свинина и некоторые сорта говядины.

"В то же время оно обеспечивает организм большим количеством полноценного белка, то есть такого, который содержит все необходимые аминокислоты, нужные для восстановления тканей и работы мышц", – отмечает издание.

Кроме того, характерным является также полезный состав жиров, поскольку уровень насыщенных жирных кислот ниже, чем у многих других видов мяса. Это означает, что блюда из кролика имеют меньшую калорийность, чем у многих других видов мяса.

"Это мясо также содержит умеренное количество пуринов, то есть соединений, которые могут усиливать симптомы подагры, хотя при этом заболевании имеет значение их общее количество в рационе", – добавляется в публикации.

Пищевая ценность мяса кролика

В 100 г обычно содержится около 20–22 г белка, то есть количество, которое обеспечивает чувство сытости и способствует восстановлению мышц после физических нагрузок.

Оно также является источником витамина В12 – важного компонента для нервной системы и образования эритроцитов, дефицит которого часто возникает при недостаточном потреблении продуктов животного происхождения.

В составе кроличьего мяса также присутствуют витамин В3, или ниацин, который способствует энергетическим обменам, и витамин В6, необходимый для работы нервной системы.

"Из минералов стоит обратить внимание на хорошо усваиваемое железо и фосфор, который поддерживает кости и зубы. Такой набор имеет наибольшее значение тогда, когда рацион однообразен и в нем не хватает разнообразных источников этих компонентов", – сообщило издание.

Влияние на пищеварительную систему

Отмечается, что мясо кролика является чрезвычайно нежным и легкоусвояемым, главным образом благодаря своей структуре, а именно тонким мышечным волокнам и небольшому количеству соединительной ткани, которая в других видах мяса часто труднее расщепляется в пищеварительном тракте.

"После правильной обработки, такой как тушение или варка, оно практически не вызывает чувства тяжести после еды", – отмечается в статье.

Однако стоит помнить, что способ приготовления меняет эффект, поскольку жарка в большом количестве жира или добавление тяжелых соусов снижает это преимущество и приводит к расстройствам пищеварения.

Кому подходит мясо кролика

Нежная структура облегчает жевание и пищеварение, что имеет значение при проблемах с зубами или чувствительном желудочно-кишечном тракте. Оно также хорошо подходит для физически активных людей, поскольку обеспечивает компоненты, необходимые для регенерации мышц после нагрузки, и при этом не увеличивает значительно калорийность блюда.

Примечательно, что такое мясо выбирают и тогда, когда нужно ограничить употребление жирного мяса из-за проблем с уровнем холестерина, хотя решение этой проблемы зависит от всего рациона, а не от одного продукта.

Как выбрать мясо кролика

При выборе мяса кролика стоит обратить внимание прежде всего на свежесть. Хорошее мясо имеет светло-розовый цвет и нейтральный запах, а серые оттенки или ощутимая кислинка – это факторы, которые могут свидетельствовать о плохом качестве или несвежести.

"Стоит позаботиться о тщательной термической обработке, поскольку внутренняя часть мяса должна достичь температуры не менее 71 °C, чтобы оно было безопасным для употребления", – советует издание.

В статье говорится, что рецепты, разработанные специально для мяса кролика, предусматривают запекание при температуре около 170–180 °C в течение 60–90 минут, а меньшие порции готовятся быстрее. В случае тушения время обычно составляет около 45–60 минут на умеренном огне.

