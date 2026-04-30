Диетолог назвала специю №1 для снижения стресса

Этот продукт также уменьшает воспаление, которое может усиливать стресс.

Умение справляться со стрессом чрезвычайно важно как для психического, так и для физического здоровья. Но это не всегда легко. Хорошая новость в том, что, вероятно, у вас на кухне уже есть один эффективный инструмент для снижения стресса, и это – куркума, пишет EatingWell.

Куркума – растение семейства имбирных, которое веками славится своими полезными свойствами. Их обеспечивает соединение под названием куркумин. В исследовании, опубликованном на страницах ScienceDirect, говорилось, что куркумин уменьшает воспаление и защищает клетки от повреждений, а это может играть ключевую роль в борьбе со стрессом и регулировании настроения.

Куркумин больше известен как природное средство для облегчения воспаления, и об этом свидетельствует исследование, опубликованное на Psychiatry Online. Но, по словам диетолога Карман Мейер, депрессия и воспаление часто идут рука об руку.

Видео дня

"Воспаление может привести к негативным последствиям для психического здоровья, а депрессия подпитывает воспалительную реакцию в организме", – пояснила она.

Как отмечается, куркумин продемонстрировал многообещающие результаты в борьбе с воспалением и депрессией, и куркуму даже назвали специей №1 для уменьшения воспаления.

"Воспаление и окислительный стресс могут ухудшить настроение и увеличить риск развития депрессии или тревоги. Поскольку куркумин обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, он может помочь облегчить симптомы тревоги и депрессии и улучшить психическое здоровье", – говорит магистр наук, дипломированный врач Миранда Галати, ссылаясь при этом на исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Pharmacology.

И хотя куркума в сочетании со здоровым образом жизни может быть простым естественным способом улучшить психическое благополучие, однако это не панацея, отмечается в статье. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять влияние куркумы на настроение. Поэтому, если вы испытываете тревогу или депрессию, важно не полагаться только на куркуму, а проконсультироваться с врачом, чтобы обсудить даже возможные варианты лечения.

Другие способы снижения стресса

"Ни один продукт или соединение в отдельности не может устранить стресс или изменить ваше здоровье. Важно бороться со стрессом несколькими способами, чтобы заметить реальное улучшение", – говорит Галати и советует придерживаться нескольких правил.

Будьте активны. Физические упражнения – это естественное средство для снижения стресса. Ходьба, йога, танцы – отличные способы выделить эндорфины и улучшить психическое благополучие.

Медитируйте, правильно дышите. Ежедневная медитация или упражнения на глубокое дыхание могут успокоить ваш ум и улучшить реакцию на стресс.

Высыпайтесь. Постоянный график сна помогает регулировать настроение и уровень энергии. Спите ночью не менее семи часов.

Питайтесь сбалансированно. Разнообразные продукты обеспечат организм большим количеством питательных веществ для физической и умственной энергии. Для оптимального самочувствия отдавайте предпочтение фруктам, овощам, белку, полезным жирам и клетчатке.

Куркума в составе блюд придает им глубину вкуса и яркий цвет. Ее можно использовать в молочном латте вместе с корицей и имбирем, посыпать овощи перед запеканием, добавлять в смузи из замороженных фруктов, йогурта и шпината, посыпать тосты с авокадо.

Ранее УНИАН рассказывал о специи №1, которая помогает снизить уровень сахара в крови. Речь шла об имбире, который содержит мощный полифенол гингерол. Он борется с воспалением, что может косвенно помочь сбалансировать уровень сахара в крови.

