Пробы Манту в Украине больше не будет: чем заменят

В Украине сократился срок лечения туберкулеза.

С апреля в Украине вместо пробы Манту будут постепенно внедрять более эффективные методы выявления туберкулеза. Об этом на брифинге заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

"Украина широко внедряет новые методы диагностики туберкулеза. Так называемый тест высвобождения гамма-интерферона позволяет выявлять туберкулез, особенно у детей, значительно эффективнее и качественнее, чем это делалось ранее. С этого года Украина постепенно переходит от пробы Манту к кожным тестам, которые являются более чувствительными и эффективными в выявлении непосредственно туберкулеза. С апреля месяца эта программа начнет внедряться во всех регионах Украины", – отметил он.

Он отметил, что в 2025 году в Украине зарегистрировано 15 564 случая туберкулеза (из них у детей – 530). "Это довольно высокая цифра, но это на 15% меньше, чем в 2024 году", – сказал Курпита. В то же время он подчеркнул, что эта статистика достоверна, но она не отражает все случаи туберкулеза, поскольку во время войны доступ к медицинской помощи несколько ограничен, особенно в прифронтовых регионах.

Курпита отметил, что Украина перешла на современные схемы лечения туберкулеза, которые значительно короче. По его словам, речь идет о сокращении продолжительности лечения с 18 до 6–9 месяцев. Он отметил, что растет эффективность лечения. "Если сравнить с 2017 годом, то у нас только 50% людей вылечились, а сейчас мы говорим, что от туберкулеза вылечивается 72–75%", – подчеркнул генеральный директор Центра общественного здоровья.

Календарь прививок в Украине

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства здравоохранения (МЗ), с 1 января 2026 года вступил в силу обновленный Национальный календарь профилактических прививок. Одно из изменений в нем касается вакцинации против туберкулеза. Вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ) будут проводить через 24 часа после рождения ребенка, а не на 3-5 сутки, как это происходит сейчас.

