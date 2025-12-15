По словам врача, заболеваемость туберкулезом в Украине примерно в 50 раз выше, чем в большинстве стран Евросоюза.

Вскоре вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ) будут проводить через 24 часа после рождения ребенка, а не на 3-5 сутки как это происходит сейчас.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Министерства здравоохранения (Минздрава), с 1 января 2026 года вступает в силу обновленный Национальный календарь профилактических прививок. Одно из изменений в нем касается вакцинации против туберкулеза.

Когда будут делать прививки от БЦЖ

Как пояснила Оксана Молодая, врач-фтизиопульмонолог, эксперт Национального портала по иммунизации, если раньше вакцинация БЦЖ проводилась на 3-5 сутки жизни новорожденного, то теперь нужно вводить БЦЖ уже через 24 часа после рождения ребенка.

Почему изменили сроки вакцинации

Отмечается, что это соответствует рекомендации Всемирной организации здравоохранения - "проводить вакцинацию БЦЖ младенцам после рождения или как можно скорее". В частности, при неосложненных родах женщин стараются выписывать из роддома как можно раньше, а обновленный график позволяет сделать прививку ребенку даже при условии ранней выписки.

Заболеваемость туберкулезом в Украине

"Заболеваемость туберкулезом в Украине примерно в 50 раз выше, чем в большинстве стран ЕС. Вакцинацию при рождении или как можно скорее после рождения уже делают в 79 странах мира. Это мировая практика, Минздрав не "придумывает" новые схемы вакцинации, а внедряет современные мировые стандарты", - сказала Молодая.

Проба Манту

Относительно того, нужно ли делать пробу Манту перед прививкой, если ребенок не был вакцинирован в роддоме, врач пояснила, что появилась возможность проведения БЦЖ без предварительной туберкулиновой кожной пробы или квантиферонового теста до 7 месяцев жизни ребенка (при условии отсутствия контакта с больным туберкулезом). Ранее этот срок ограничивался двумя месяцами.

Это решение базируется на научных данных: у младенцев до 6 месяцев пробы часто дают ложноотрицательный результат из-за особенностей иммунной системы и кожи. Кроме того, в первое полугодие жизни ребенок не имеет широкого круга общения и высокого риска инфицирования.

БЦЖ + другие вакцины

Молодая также рассказала, что появилась возможность вводить БЦЖ одновременно с другими вакцинами. Ранее необходимо было соблюдать интервал в один месяц, что усложняло график прививок, особенно для детей первого года жизни.

"Во всем мире всегда существовала практика одновременного введения вакцин. БЦЖ не вызывает общих реакций (вроде повышения температуры) в первые дни, ее реакция является отсроченной. Поэтому нет никакой причины разделять ее во времени с другими вакцинами. ВОЗ подтверждает, что "введение БЦЖ вместе с другими вакцинами для рутинной детской иммунизации является безопасным", - отметила она.

До какого возраста можно делать БЦЖ?

Врач отметила, что дети, которые не получили БЦЖ в роддоме, могут получить его за государственные средства до исполнения 18 лет (при условии отрицательных результатов пробы Манту или квантиферонового теста).

"В Украине до сих пор бытуют мифы о том, что после 3 или 6 лет вакцинация уже не нужна. Это не так. Вакцина БЦЖ не имеет возрастного ценза", - отметила Молодая.

Она также подчеркнула, что введение вакцины БЦЖ не гарантирует, что ребенок не заболеет туберкулезом, впрочем полностью обеспечивает защиту от смертельных генерализованных форм - туберкулезного менингита и милиарного туберкулеза.

Детские вакцины

Как сообщалось, ранее в Дании провели исследование, которое опровергло утверждение о том, что алюминий в детских вакцинах представляет опасность для здоровья. Исследователи проанализировали медицинские карты более миллиона детей за 24 года.

В выводах исследования говорится о том, что не было обнаружено доказательств связи между воздействием алюминия из вакцин и ростом заболеваемости хроническими болезнями. Исследование не выявило никакой связи между алюминием и любыми из 50 изученных хронических заболеваний, включая 36 аутоиммунных заболеваний, девять состояний, связанных с аллергией или астмой, и пять нарушений нейроразвития. В частности, и аутизмом.

