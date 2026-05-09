Можно пить кофе и худеть: ученые рассказали, как это работает

Этот напиток способен ускорить метаболизм и запустить здоровое и уверенное похудение. Ученые рассказали, каким образом это происходит.

Хотя здоровое питание, регулярные физические упражнения и изменение образа жизни являются ключом к устойчивому похудению, включая потерю висцерального жира, исследования показали, что употребление черного кофе помогает этому процессу.

1. Черный кофе ускоряет метаболизм

Хотя кофе часто пьют для повышения энергии и бодрости, стимулирующее действие кофеина также ускоряет метаболизм. Исследования показали, что это увеличение может достигать 5-20%, пишет Verywellhealth.

Более быстрый метаболизм означает, что организм эффективнее использует калории, даже в состоянии покоя, что способствует снижению веса с течением времени.

2. Черный кофе усиливает окисление жиров

Окисление жиров - это процесс расщепления молекул жира для использования в качестве энергии, а не для их хранения.

Поскольку кофеин в черном кофе стимулирует нервную систему, уровень адреналина повышается. А повышенный уровень адреналина в крови сигнализирует жировым клеткам о необходимости высвобождения накопленных молекул жира, делая их доступными для расщепления и использования в качестве энергии, выяснили исследования.

Отмечается, что хотя на висцеральный жир нельзя воздействовать целенаправленно, улучшение общего окисления жиров поможет избавиться и от него в том числе.

3. Кофе улучшает контроль уровня сахара в крови

Исследования предполагают, что употребление кофе может помочь снизить уровень сахара в крови. Кофе содержит хлорогеновую кислоту, соединение, обладающее антиоксидантным и противовоспалительным действием, которое помогает расщеплять и перерабатывать сахар.

Когда уровень сахара в крови лучше контролируется, снижается вероятность отложения избытка сахара в виде жира, особенно висцерального - в области живота. Регулирование уровня сахара в крови также помогает предотвратить или контролировать диабет, заболевание, тесно связанное с ожирением и избытком висцерального жира.

Кофе следует употреблять черным, без добавления сахара, сиропов или высококалорийных сливок, поскольку они нейтрализют благотворное воздействие кофе на уровень сахара в крови.

4. Черный кофе улучшает физическую работоспособность

Некоторые люди принимают кофеин перед тренировкой, поскольку его стимулирующее действие помогает повысить энергию для физической активности.

Регулярная физическая активность становится важным компонентом здорового и устойчивого снижения веса, поскольку она сжигает калории и ускоряет метаболизм.

5. Черный кофе содержит мало калорий

Черный кофе, если его употреблять без добавления сахара, сиропов или сливок, содержит очень мало калорий. Снижение калорийности рациона является ключевым компонентом устойчивого похудения Поскольку напитки могут содержать много скрытых калорий, употребление черного кофе в качестве альтернативы может быть полезным способом улучшить свой рацион.

