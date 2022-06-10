С начала российского вторжения было разрушено большое количество лабораторий и пунктов забора анализов, повреждены 672 объекты учреждений здравоохранения и 426 аптек.

Военные действия в Украине уже негативно сказались на общем состоянии здоровья всех украинцев - уменьшилась возможность диагностики онкозаболеваний и определенных инфекционных заболеваний на ранних стадиях, негативному влиянию подверглось психическое состояние каждого.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире информационного телемарафона.

"Из-за войны уменьшилась диагностика онкозаболеваний и определенных инфекционных заболеваний. В частности, и туберкулеза, и ВИЧ-инфекций и гепатитов. Все это будет давать нам в дальнейшем выявление болезней на поздних стадиях. Лечение их будет менее эффективным, длительным и дорогостоящим", - акцентировал Ляшко.

Министр здравоохранения призвал всех украинцев, при наличии возможности безопасности, не пренебрегать своим здоровьем и проходить профилактические осмотры.

"Те, кто находится в более или менее относительно безопасных условиях и регионах, не пренебрегайте посещением своего семейного врача. Поскольку у семейного врача есть базовый набор анкет и необходимое диагностическое оборудование, которые начнут первый этап профилактического осмотра. Это позволит выявлять болезни на ранних стадиях, чтобы вылечить и предотвратить развитие болезни и переход ее в другие стадии", - подчеркнул Ляшко.

Министр здравоохранения добавил, что с начала российского военного вторжения в Украину было разрушено большое количество медицинских учреждений, лабораторий и пунктов забора анализов, что негативно влияет на своевременную диагностику заболеваний и общую доступность медицинской помощи в стране.

"За время военных действий в Украине повреждены 672 объекта учреждений здравоохранения. Из них 115 восстановлению не подлежат, на их месте мы планируем построить новые современные больницы, комфортные как для пациентов, так и для врачей. Отдельно разрушаются еще и аптеки - повреждено 426 аптек, из них 33 разрушены полностью", - отметил Ляшко.

При этом министр здравоохранения проинформировал, что из 672 поврежденных объектов более 40 уже полностью восстановлены. Он отметил, что это те здания, где были незначительные повреждения - окна, двери, где делается новая кровля.

В то же время есть заведения, которые только начали восстанавливать с нуля.

Как сообщал УНИАН, Кабмин поддержал законопроект об обеспечении полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине, для расширения доступа пациентов к лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

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