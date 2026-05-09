Как лучше есть финики: названы 5 самых полезных способов

Эти 5 самых полезных способов употребления фиников обеспечат лучший уровень сахара в крови.

Финики - это от природы сладкие фрукты, но высокое содержание в них клетчатки помогает предотвратить скачки уровня сахара в крови и способствует пищеварению.

Их можно употреблять в разных формах - от свежих и сушеных до пасты и сиропа. Каждый вид имеет свою текстуру, вкус и питательный состав, выснили исследования.

1. Ешьте свежие финики

Свежие финики - отличная закуска. По сравнению с сушеными финиками, свежие финики имеют больше влаги, что делает их мягче, нежнее и слаще, имеют меньше калорий, белка и фенольных соединений, легче усваиваются.

Согласно исследованиям, свежие финики можно употреблять на трех основных стадиях созревания:

халал: Твердые, желтые, слегка сладкие;

рутаб: Мягкие, коричневые, гораздо слаще;

тамар: Жевательные, полностью созревшие, с карамельным вкусом.

2. Употребляйте сушеные финики

С точки зрения питательной ценности, сушеные финики содержат больше сахара и калорий, чем свежие, но также и больше клетчатки, что делает их удобным перекусом.

По данным исследований, такие финики также содержат ниацин, калий, витамин B6, магний, медь и селен.

3. Используйте финиковую пасту для выпечки

Финиковая паста изготавливается путем обработки мякоти фиников. Сахар и нейтральный pH делают финиковую пасту пригодной для кондитерских изделий. Финиковая паста также содержит пищевые волокна и антиоксиданты.

Из фиников также можно приготовить финиковое масло, джем и желе.

4. Используйте финиковый сироп

Его сладость и липкость сочетается со многими специями и орехами, а также делают его натуральным подсластителем в рецептах.

Хотя этот сироп содержит много сахара, он также содержит антиоксиданты, что делает его хорошей заменой другим сахаросодержащим продуктам.

5. Попробуйте ферментированные финики

Из-за высокого содержания сахара финики можно ферментировать для получения вина и уксуса. Для получения сока из фиников можно использовать различные методы.

