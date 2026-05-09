Остановка сердца и проблемы с желудком: ученые объяснили почему нельзя пить кофе и магний

Сочетание магния с кофе может снизить его эффективность и увеличить риск побочных эффектов.

1. Кофе увеличивает потерю магния

Кофе действует как мочегонное средство, выводя жидкость из организма с мочой. Это также приводит к тому, что магний, наряду с кальцием и натрием, быстро выводится из организма, а не попадает в кровоток, доказали исследования.

Чтобы предотвратить низкий уровень магния, эксперты рекомендуют сократить потребление кофе и других мочегонных средств, пишет Verywellhealth.

2. Оба вещества могут вызвать проблемы с желудком

По данным исследований, и магний, и кофе влияют на мышцы желудочно-кишечного тракта и могут вызывать дефекацию.

Магний (особенно в формах карбоната, хлорида, глюконата и оксида) часто вызывает побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как диарея, тошнота и спазмы в желудке.

Кофе также может раздражать желудок, и употребление более 4 чашек в день может увеличить риск развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. или язвы, выяснили исследования.

3. Высокие дозы вызывают проблемы с сердцем

Особенно следует остерегаться приема добавок магния с кофе, если вы употребляете его в больших количествах, так как это может навредить сердцу.

Употребление слишком большого количества кофе может вызвать учащенное сердцебиение (тахикардию) или нарушение сердечного ритма (аритмию). А прием избытка магния также может вызвать аритмию или остановку сердца.

4. Кофе нивелирует пользу магния для сна

Кофе и магний оказывают противоположное воздействие на сон. Хотя магний может способствовать качественному сну, кофеин в кофе - это стимулятор умственной деятельности, который, как известно, нарушает сон, особенно в больших дозах.

Если вы принимаете магний для улучшения сна, обязательно отделяйте его от кофе или других источников кофеина (таких как чай, энергетические напитки и шоколад) для достижения наилучших результатов. Имейте в виду, что исследования показывают, что даже утренний кофе может затруднить засыпание вечером.

Сколько магния и кофе можно употреблять

Ограничьте потребление магния из добавок до 350 миллиграммов (мг) в день. Однако для продуктов, богатых магнием (зеленые овощи, орехи, семена и цельнозерновые продукты), предела нет.

Эксперты рекомендуют здоровым небеременным взрослым ограничить потребление кофеина до 400 мг в день, или примерно 4 чашки кофе по 240 мл.

