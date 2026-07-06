Популярный летний фрукт может навредить: кому стоит ограничить употребление

Хотя этот фрукт и низкокалорийный, его употреблять можно не всем.

Абрикосы считаются одним из самых полезных фруктов благодаря высокому содержанию витаминов, клетчатки и антиоксидантов.

Однако врачи напомнили, что несмотря на многочисленные преимущества для здоровья, некоторым людям употреблять их следует с осторожностью, пишет Kuchnia. Отмечается, что абрикосы отличаются низкой калорийностью и содержат большое количество воды, натуральных сахаров, клетчатки, калия, витамина С и бета-каротина, который придает плодам характерный оранжевый цвет. Кроме того, в них присутствуют витамины группы B, витамин Е, медь и полифенолы.

По словам специалистов, бета-каротин способствует поддержанию здоровья кожи и зрения, поскольку в организме превращается в витамин А. Клетчатка помогает нормальной работе кишечника и может облегчить запоры, а калий поддерживает работу мышц и помогает держать артериальное давление в норме. Витамин С и полифенолы защищают клетки организма от окислительного стресса.

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Лучше всего употреблять абрикосы в свежем виде. Их можно добавлять в каши, йогурты, творог, фруктовые салаты, смузи, выпечку и десерты. Также этот фрукт хорошо сочетается с орехами, сыром, мясом и зеленью.

В то же время эксперты предупредили, что есть абрикосы без ограничений можно не всем. Осторожность рекомендуется соблюдать людям с сахарным диабетом, синдромом раздраженного кишечника, склонностью к диарее, повышенной чувствительностью желудка и изжогой.

Кроме того, ограничить потребление фрукта стоит при аллергии на косточковые культуры, заболеваниях почек и состояниях, при которых необходимо контролировать уровень калия в рационе.

Отдельное внимание специалисты посоветовали уделить сушеным абрикосам. По сравнению со свежими плодами они содержат значительно больше сахара и калорий, поэтому ими легче переесть.

Кроме того, некоторые производители используют для их обработки диоксид серы, который может вызвать неприятные ощущения у некоторых людей.

Специалисты отметили, что при отсутствии противопоказаний свежие абрикосы могут стать полезной частью летнего рациона, однако, как и любой другой продукт, их рекомендуется употреблять в умеренных количествах.

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