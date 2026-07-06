Какой хлеб полезнее для кишечника - на закваске или цельнозерновой: ответ диетологов

Хлеб на закваске полезен благодаря процессу ферментации, а цельнозерновой – содержит все питательные вещества цельного зерна.

Самыми полезными сортами хлеба считаются хлеб на закваске и цельнозерновой. Если вы заботитесь о здоровье кишечника, может возникнуть вопрос: какой из них лучше? Дипломированные диетологи объяснили, как каждый из этих видов влияет на кишечник и имеет ли один вид преимущество перед другим. Об этом пишет martha stewart.

Как отмечается, хлеб на закваске готовят из муки, воды, соли и так называемой закваски, которая обеспечивает подъем теста. По словам диетолога Дианы Гевары, она состоит из воды и муки, прошедших процесс естественного брожения под действием диких дрожжей и молочнокислых бактерий.

Именно процесс ферментации придает хлебу на закваске характерный вкус и текстуру. Кроме того, он обеспечивает ряд полезных свойств, пишет издание. Во-первых, способствует поддержанию здорового уровня сахара в крови.

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"В процессе ферментации образуются органические кислоты, в частности молочная и уксусная, которые могут снижать гликемическую нагрузку хлеба", – пояснил диетолог Джейкоб Гоумен из Медицинского центра Университета штата Огайо.

Это означает, что после употребления такого хлеба уровень сахара в крови повышается менее резко, чем после многих других видов.

Во-вторых, хлеб на закваске улучшает усвоение минералов. Молочнокислые бактерии, участвующие в ферментации закваски, помогают организму лучше усваивать железо, цинк и магний. Как говорится в статье, это происходит благодаря расщеплению фитиновой кислоты – природного вещества в растительной пище, которое препятствует усвоению некоторых минералов. В-третьих, он облегчает пищеварение.

"Ферментация делает хлеб более легким для переваривания и снижает содержание FODMAP-углеводов, что может улучшить пищеварение у некоторых людей", – отмечает диетолог Джессика Зинн.

FODMAP расшифровывается как "фруктоза, галактоолигосахариды, дисахариды, моносахариды и сахарные спирты". Речь идет о видах углеводов, которые у некоторых людей могут вызывать дискомфорт в пищеварительной системе, пояснило издание.

Хлеб на закваске также богат пребиотической клетчаткой и резистентным крахмалом, добавила Зинн. Оба эти вещества служат пищей для полезных бактерий кишечника. Если же хлеб на закваске выпекают из цельнозерновой муки, то он также содержит витамины группы B, железо, цинк и магний.

В чём польза цельнозернового хлеба

Цельнозерновой хлеб изготавливают из муки, в состав которой входит целое зерно пшеницы, говорит Зинн. Это означает, что используется и отрубная оболочка, богатая клетчаткой. В муку добавляют дрожжи, воду и соль.

Благодаря использованию всего зерна такой хлеб содержит большое количество клетчатки. В частности, в нём есть растворимая клетчатка, которая способствует размножению полезных кишечных бактерий, а также помогает снижать уровень холестерина и сахара в крови. Между тем нерастворимая клетчатка поддерживает нормальную работу кишечника.

По словам Гоумена, клетчатка служит пищей для кишечных микроорганизмов, которые преобразуют её в короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA). Эти соединения уменьшают воспаление и снабжают энергией клетки кишечника.

Помимо клетчатки, цельнозерновой хлеб содержит витамины группы B – тиамин, ниацин и фолат, а также железо, цинк и магний, отметила Гевара. Он также богат фитохимическими веществами – антиоксидантами, которые связывают со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа.

Какой хлеб лучше для кишечника

"Если ваша цель – общее здоровье кишечника и у вас нет заболеваний желудочно-кишечного тракта, то и заквасочный, и цельнозерновой хлеб являются отличным выбором", – говорит Гоумен.

В то же время отмечается, что каждый из этих видов по-разному поддерживает пищеварительную систему. Хлеб на закваске улучшает усвоение минералов, содержит больше резистентного крахмала и может легче перевариваться. Цельнозерновой хлеб обеспечивает организм большим количеством клетчатки, которая поддерживает регулярную работу кишечника, питает полезные бактерии и стимулирует образование короткоцепочечных жирных кислот.

Если же выбрать хлеб на закваске, испечённый из цельнозерновой муки, вы получите преимущества обоих видов. Такой хлеб обеспечит пользу от молочнокислой ферментации, а также клетчатку, витамины и минералы, содержащиеся в цельнозерновой муке, отметила Гевара.

Для людей с непереносимостью глютена, не связанной с целиакией, или с синдромом раздраженного кишечника, по словам Гоумена, хлеб на закваске может быть лучшим выбором. Он пояснил, что процесс ферментации частично снижает содержание глютена и расщепляет FODMAP-углеводы, которые, как уже отмечалось, у некоторых людей могут вызывать проблемы с пищеварением.

Ранее УНИАН писал о чае, который помогает поддерживать здоровье кишечника. Отмечалось, что такими преимуществами обладает чай ройбуш, не содержащий кофеина и произрастающий в Южной Африке. По сравнению с зеленым и черным чаем, ройбуш содержит мало танинов – растительных соединений, которые могут препятствовать усвоению железа. Однако наибольшую пользу ройбушу приносят его антиоксиданты, которые могут способствовать поддержанию здоровья кишечника и контролю уровня воспаления.

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