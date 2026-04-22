Диетологи назвали точное время, когда принимать магний для крепкого сна

Качественный ночной сон иногда кажется недостижимым, что заставляет многих людей искать пищевые добавки, чтобы это исправить.
Среди наиболее популярных вариантов - магний, важный минерал, участвующий в сотнях процессов в организме, включая регуляцию сна, пишет Eatingwell.
Магний помогает бороться с бессонницей, восстанавливая баланс нейромедиаторов, главным образом за счет блокирования глутамата и усиления ГАМК. ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) - главный нейромедиатор, который помогает успокоить нервную систему и способствует расслаблению. Усиливая активность ГАМК, магний облегчает засыпание и поддержание сна, выяснили исследования.
Лучшее время для приема магния
Если вы принимаете магний для улучшения сна, наиболее часто рекомендуемый подход - принимать его незадолго до сна.
"Прием магния за 30–60 минут до отправки в кровать считается оптимальным для подготовки организма ко сну. Этот временной промежуток позволяет организму усвоить и использовать магний в процессе подготовки ко сну", - сказала диетолог Уитни Стюарт.
А диетолог Джоанна Кац подтверждает это: "Согласно исследованиям, магний для сна чаще всего принимают один раз в день, обычно вечером или за 30-60 минут до сна, и используют постоянно в течение нескольких недель".
Прием магния перед сном имеет свои преимущества. "Прием магния в одно и то же время каждый вечер усиливает сигнал о том, что пора спать, тем самым повышая его физиологические преимущества", - добавила Стюарт.
Другие советы для улучшения сна
Исследования рекомендуют рассмотрите несколько стратегий для улучшения сна:
- выделите достаточно времени для сна, как минимум 7 часов в сутки;
- ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные;
- занимайтесь спортом в течение дня;
- избегайте воздействия яркого света перед сном;
- оптимизируйте условия для сна: тишина, темнота и температура воздуха в комнате около 18–20°C.
В целом диетологи отметили, что магний не является панацеей. Он наиболее эффективен в сочетании с постоянным режимом отхода ко сну, спокойной обстановкой для сна и в целом здоровыми привычками сна.
