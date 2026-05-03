11 видов орехов и семян с самым высоким содержанием магния

В целом эти продукты способны принести организму огромную пользу.

Орехи и семена содержат большое количество магния, минерала, необходимого для многих функций организма.

1. Тыквенные семечки

Магний: 154 мг на 28 г, 37% от суточной нормы. По данным исследований, эти семечки также содержат большое количество белка: на 28 г – чуть более 8 г. Кроме того, исследования показали, что эти семечки помогут удовлетворить суточную потребность в цинке, пишет Health.

2. Бразильские орехи

Магний: 107 мг на 28 г, 25% от суточной нормы. Как показали исследования, эти орехи также содержат впечатляющее количество селена: один такой орех обеспечивает более 100% суточной нормы. Селен – это минерал, который поддерживает функцию щитовидной железы, метаболизм и выработку ДНК, а также повышает иммунитет. Это также мощный антиоксидант.

3. Семена чиа

Магний: 95 мг на 28 г, 23% от суточной нормы. Эти семена являются отличным источником магния, а также селена. Они также богаты клетчаткой, содержат почти 10 г на 28 г, что составляет около 35% от суточной нормы. Клетчатка необходима для пищеварения, поскольку она способствует регулярному и комфортному опорожнению кишечника и поддерживает рост полезных кишечных бактерий.

4. Семена конопли

Магний: 210 миллиграммов (мг) на 3 столовые ложки, или 50% от суточной нормы. Это один из лучших источников магния, которые вы можете употреблять в пищу. Они также богаты белком, полезными жирами, клетчаткой, витамином B6 и цинком. Добавление семян конопли в рацион поможет снизить риск сердечных заболеваний.

5. Кешью

Магний: 82,8 мг на 28 г, 20% от суточной нормы. Перекус кешью – хороший вариант для людей, находящихся в стрессе. Магний необходим для того, чтобы организм мог справляться со стрессом, а его недостаток может затруднить этот процесс.

6. Семена льна

Магний: 80,8 мг на порцию из 2 столовых ложек, 19% от суточной нормы. Семена льна богаты медью, селеном и магнием. Они также являются хорошим источником клетчатки: порция из 2 столовых ложек содержит почти 6 граммов, или 21,4% от суточной нормы.

Семена льна особенно полезны для людей с сердечными заболеваниями и диабетом, поскольку клетчатка в этих семенах помогает поддерживать уровень сахара в крови и снижает высокий уровень холестерина.

7. Миндаль

Магний: 76,5 мг на 28 г, 18% от суточной нормы. Миндаль богат магнием, а также витамином Е – мощным антиоксидантом, защищающим клетки от повреждений. Он также играет важную роль в работе иммунной системы, правильном кровотоке и предотвращении образования тромбов.

8. Семена кунжута

Магний: 63,2 мг на порцию из 2 столовых ложек, 15% от суточной нормы. Оно содержит большое количество питательных веществ, включая магний. В частности, порция из 2 столовых ложек обеспечивает более 10% рекомендуемой суточной нормы кальция, меди, железа, селена, тиамина, магния и цинка. Семена кунжута также богаты антиоксидантами.

9. Арахис

Магний: 53,3 мг на 28 г, 13% от суточной нормы. Арахис имеет высокое содержание белка, клетчатки, полезных жиров, а также витаминов и минералов, таких как витамин Е, магний и медь. Медь необходима для производства эритроцитов и энергии.

10. Фундук

Магний: 46,2 мг на 28 г, 11% от суточной нормы. Фундук богат белком, клетчаткой, полезными жирами, витаминами E и K, а также марганцем, который участвует в свертывании крови, иммунитете, здоровье костей и метаболизме. Фундук также является хорошим источником антиоксидантов.

11. Грецкие орехи

Магний: 44,8 мг на 28 г, 10,6% от суточной нормы. Эти орехи полезны для здоровья сердца, поскольку богаты питательными веществами, снижающими факторы риска сердечных заболеваний, такими как клетчатка и магний. Они также являются отличным источником растворимой клетчатки, которая может снизить уровень холестерина. Кроме того, употребление этих орехов помогает бороться с гипертонией.

