Диетологи назвали 8 продуктов, в которых витамина С намного больше, чем в грейпфруте

Некоторые фрукты и овощи содержат в 2-4 раза больше на порцию.

Грейпфрут хвалят за огромное содержание витамина С, но некоторые продукты содержат еще больше єтого витамина.

Как пишет издание Verywellhealth, порция грейпфрута (около одной чашки) содержит примерно 80 миллиграммов (мг) витамина С, а некоторые фрукты и овощи содержат в 2-4 раза больше на порцию.

1. Гуава

витамин С: 376 мг;

размер порции: 1 стакан.

Гуава является одним из самых богатых источников витамина С. Согласно исследованиям, 100 граммов гуавы содержат около 228–300 мг витамина С, что значительно больше, чем во многих других фруктах.

Это означает, что употребление одного среднего плода гуавы, или одного стакана нарезанной гуавы, может обеспечить вчетверо больше витамина С, чем порция грейпфрута.

Кроем витамина С, гуава содержит клетчатку, калий и растительные антиоксиданты, которые поддерживают пищеварение, здоровье сердца и общее самочувствие.

2. Киви

витамин С: 167 мг;

рзмер порции: 1 стакан.

Киви - еще один выдающийся продукт. Один стакан нарезанного зеленого киви содержит вдвое больше витамина С, чем такая же порция грейпфрута.

В исследовании взрослые с низким уровнем витамина С, которые ежедневно употребляли киви, улучшили уровень витамина С в крови и сообщили о большем ощущении бодрости по сравнению с группой плацебо.

3. Красный болгарский перец

витамин С: 142 мг;

размер порции: 100 грамм, или 1 средний перец.

Среди овощей особенно выделяется болгарский перец. Исследование сортов перца показало, что многие содержат до 190 мг витамина С на 100 грамм в сыром виде.

Поскольку болгарский перец низкокалориен, богат клетчаткой и содержит множество антиоксидантов, он является отличным выбором для повышения уровня витамина С, а также для поддержания здоровья глаз и кожи.

4. Клубника

витамин С: 97,6 мг;

размер порции: 1 стакан нарезанных плодов.

В исследовании у здоровых взрослых, употреблявших клубничное пюре, наблюдалось значительное повышение уровня витамина С в крови в течение нескольких часов, что указывает на биодоступность витамина С в клубнике.

Клубника также содержит клетчатку, фолиевую кислоту и антиоксиданты, полезные для здоровья сердца, стабилизации уровня сахара в крови и общей антиоксидантной защиты.

5. Ананас

витамин С: 79 мг;

размер порции: 1 стакан нарезанного ананаса.

Ананас славится благодаря бромелаину, ферменту, который может способствовать пищеварению, но он также является хорошим источником витамина С.

Кроме того, исследования показали, что ананас обладает антиоксидантным действием и снижает уровень холестерина.

6. Папайя

витамин С: 88 мг;

размер порции: 1 стакан кусочков.

Кроме витамина С этот фрукт содержит фолиевую кислоту, витамин А, клетчатку и антиоксиданты. Папайя хорошо подходит для смузи и легко усваивается.

7. Брюссельская капуста

витамин С: 75 мг;

размер порции: 1 стакан.

В стакане сырой брюссельской капусты содержится около 75 мг витамина С. Брюссельская капуста также содержит витамин К и клетчатку.

8. Брокколи

витамин С: 81 мг;

размер порции: 1 стакан нарезанной брокколи.

Брокколи доступна по цене, широко распространена и содержит клетчатку и растительные соединения, обладающие противовоспалительными свойствами. Приготовление брокколи на пару помогает сохранить содержание витамина С.

Сколько витамина С нужно ежедневно

Витамин С жизненно важен, поскольку помогает организму вырабатывать коллаген, поддерживает функцию иммунной системы и действует как антиоксидант, защищая клетки от повреждений.

Организм не запасает много витамина С, поэтому важно получать его достаточное количество из пищи каждый день.

Суточная норма потребления витамина С:

Взрослые женщины: 75 мг;

Взрослые мужчины: 90 мг.

Для удовлетворения суточной потребности нужен один целый грейпфрут каждый день.

Сколько витамина С - это много

Для большинства здоровых взрослых получение витамина С из пищи безопасно и вряд ли вызовет проблемы. Допустимый верхний предел потребления витамина С из всех источников составляет 2000 мг в день для взрослых.

