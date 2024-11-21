Диетологи выяснили, полезен ли картофель на самом деле.

Картофель - самый популярный овощ, поскольку стоит он недорого, широко доступен и имеет восхитительный вкус. Кроме того, картофель один из самых универсальных продуктов питания.

Вопрос о том, полезен ли картофель или нет, широко обсуждается. С одной стороны, это овощ, но с другой стороны, картофель содержит много углеводов (которые некоторые диеты рекомендуют минимизировать) и имеет высокий гликемический индекс, что означает, что его употребление может повысить уровень сахара в крови, пишет Parade.

Диетологи рассказали, является ли картофель на самом деле здоровой пищей или нет.

Видео дня

Полезен ли картофель

По словам диетолога Эрин Палински-Уэйд, картофель - это полезная, богатая питательными веществами пища. Она отметила, что причина, по которой он получил плохую репутацию, заключается в том, что способ его приготовления часто нездоров. Например, она говорит, что картофель фри не такой питательный, как простой печеный картофель. Но сам по себе картофель - это абсолютно полезная пища, потому что он содержит полезные питательные вещества, включая клетчатку, калий и железо.

Диетолог Тоби Амидор добавила, что в дополнение к клетчатке, калию и железу картофель содержит витамин С и витамин В6. Что касается углеводов в картофеле, это еще одно преимущество, а не недостаток. "Углеводы являются основным источником энергии для мозга и тела, особенно во время высокоинтенсивных упражнений. Углеводы также являются простым в использовании источником энергии, поскольку они перевариваются и усваиваются быстрее, чем белки и жиры", - объяснила диетолог Яси Ансари.

Если вы хотите, чтобы картофель был максимально полезным, Амидор посоветовала запекать или жарить на гриле вместо жарки во фритюре.

Что произойдет, если есть картофель каждый день

Допустим, вы очень любите картофель и хотите есть его каждый день, но не знаете, как это повлияет на организм. Диетологи сказали, что одно из полезных изменений заключается в том, что он может снизить кровяное давление. Палински-Уэйд сказала, что это связано с тем, что клетчатка и калий в картофеле полезны для здоровья сердца. "Одна из основных функций калия - регулировать мышечную функцию, а сердце - важная мышца, которой нужен калий", - добавила Амидор.

Хотя употребление картофеля каждый день может положительно повлиять на сердце, не ожидайте, что вы почувствуете большие изменения, когда дело дойдет до здоровья мозга. Хотя диетологи сказали, что картофель действительно содержит холин (питательное вещество, необходимое для работы мозга), в картофеле содержится всего 10% рекомендуемой суточной нормы этого питательного вещества, поэтому вы, скорее всего, не заметите разницы в работе мозга из-за ежедневного употребления картофеля.

Что касается того, что картофель является высокогликемической пищей, хотя это и правда, Палински-Уэйд отметила, что употребление картофеля не обязательно означает, что вы испытаете изменения в уровне энергии или настроении. Она объяснила, что минимизировать скачки сахара в крови можно, сочетая картофель с ненасыщенными жирами, такими как авокадо или оливковое масло.

Если вы хотите похудеть здоровым способом, вы можете задуматься над тем, не помешает ли ежедневное употребление картофеля достичь этой цели.

Палински-Уэйд сказала, что одна средняя картофелина содержит 168 калорий, если вы добавите ее в ежедневный рацион, то можете ожидать, что наберете около полкило веса за два месяца. Однако употребление картофеля каждый день не обязательно приведет к набору веса. "Добавление большого объема низкокалорийной пищи с клетчаткой, такой как картофель, обычно приводит к увеличению сытости, что способствует контролю порций и регуляции аппетита. Обычно это приводит к снижению общего количества калорий, что может способствовать потере веса или поддержанию веса", - детализировала специалист.

Есть картофель каждый день может быть полезно, даже если вы пытаетесь похудеть. Все зависит от того, как вы его готовите и приправляете.

Вас также могут заинтересовать новости: