Подсластитель из жевательных резинок связали с риском инфаркта и инсульта, - исследование

У людей с высоким содержанием ксилита в крови выше вероятность инсульта или сердечного приступа.

Сахарозаменитель ксилит часто добавляют в жевательную резинку, зубную пасту, йогурт и мороженое вместо в качестве подсластителя. Однако ксилит не так уж и безопасен для организма, показывают исследования.

Как пишет The Guardian, крупнейшее на сегодняшний день исследование этого подсластителя показало, что у людей с высоким содержанием ксилита в крови выше вероятность инсульта или сердечного приступа.

Исследователи изучили данные 17 710 человек и сравнили 25% с самым высоким уровнем ксилита в крови с 25% с самым низким.

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У тех, у кого был самый высокий уровень, вероятность смерти или сердечного приступа или инсульта в течение шести лет была на 57% выше, чем у тех, у кого он был самым низким. Даже через 30 лет вероятность инсульта или инфаркта оставалась на 18% выше.

"Искусственные подсластители потребляются людьми, которые считают их полезнее сахара, и регулирующие органы, как правило, считают их безопасными", – сказал автор исследования Марко Витковски из университетской клиники Шарите в Берлине.

Он отметил, что результаты исследования также подчеркивают, как мало еще известно о влиянии ксилита на сердечно-сосудистую систему. Он сказал, что необходимы дополнительные исследования, не в последнюю очередь потому, что "количество ксилита, используемого в продуктах, постоянно увеличивается".

Ранее исследователи проверили 7 популярных сахарозаменителей и установили, что их употребление может привести к ускоренному старению мозга и ухудшению памяти.

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