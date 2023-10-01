Дневной сон может быть полезным и прибавлять сил, а не отнимать их, если делать все правильно.

Каждому из нас хорошо знакомо это искушение – вздремнуть часок-другой в середине дня, особенно после хорошего обеда. Однако каждому так же хорошо знакомо то неприятное ощущение, когда послеобеденный сон оставляет тебя в еще худшем состоянии, чем до него – дезориентированным, разбитым и с пониженной мотивацией к любым делам.

Однако научные исследования упорно показывают, что дневной сон может улучшить ваше самочувствие, если делать это правильно. Журнал Newsweek поговорил с врачами-сомнологами, чтобы понять, как дневной сон может повлиять на вашу жизнь и как вы можете извлечь из него максимальную пользу.

Как на вас влияет короткий сон

Челси Роршайб, доктор философии, главный эксперт по сну и нейробиолог фирмы Wesper, занимающейся тестированием сна, рассказала изданию, что исследования на самом деле дают довольно неоднозначные результаты, поэтому многое на самом деле зависит от ситуации и физиологии конкретного человека.

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"Люди, которые в целом здоровы и имеют хорошее качество сна ночью, как правило, получают пользу от короткого сна в течение дня. У этих людей улучшилось здоровье мозга и сердца, и они могут жить дольше", – говорит она.

Короткий "мощный сон" (power nap) продолжительностью около 10-20 минут может улучшить когнитивные функции, настроение и производительность, а также зарядить энергией. Медики говорят, что короткий сон может быть лучше кофеина, когда вам нужно сосредоточиться, но вы чувствуете сильную усталость.

Кроме того, он помогает снизить стресс, улучшить ваше иммунное здоровье, снизить кровяное давление после психического стресса и помочь вашему телу восстановиться после стрессовых ситуаций. Он также помогает раскрыть творческие способности и регулирует ночной сон.

Как на вас влияет долгий сон

По словам доктора Раджа Дасгупты, главного медицинского консультанта Sleep Advisor, важно, чтобы дневной сон не превышал 30 минут, дабы предотвратить переход к более глубокой стадии сна. Он утверждает, что именно сон продолжительностью более 30 минут создает риск инерции сна, когда вы просыпаетесь от глубокого сна, чувствуя себя более уставшим и сонным, чем перед сном.

Доктор Роршайб объясняет, что постоянная потребность в длительном дневном сне может быть симптомом ухудшения здоровья. Кроме того сам по себе длительный дневной сон может провоцировать проблемы со здоровьем, ведь он ухудшает качество сна ночью.

"Хорошо известно, что плохой ночной сон имеет серьезные негативные последствия для здоровья и продолжительности жизни. В частности, мы наблюдаем повышение уровня большинства типов сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, ожирения, нейродегенеративных заболеваний, гормональных проблем и иммунной системы", - говорит Роршайб.

По ее словам, длительный дневной сон часто сопровождается различными нарушениями сна, такими как апноэ (нарушение дыхания) во сне. В свою очередь апноэ повышает риск развития различных хронических заболеваний и ранней смерти, не говоря о том, что такой сон действительно делает человека более уставшим.

Такой плохой, но продолжительный сон днем нарушает способность засыпать ночью, провоцируя ночную бессонницу, после которой возникает потребность в длительном сне днем. И круг замыкается.

Доктор Дасгупта отмечает, что постоянная потребность в продолжительном дневном сне также может быть признаком того, что с вашим телом что-то не так.

"Если вам нужен длительный или многократный сон, чтобы выспаться в течение дня, возможно, у вас расстройство сна или состояния здоровья. Если вы получаете качественный восстанавливающий сон ночью, вам, скорее всего, не нужно спать, поэтому, если вы обнаружите, что вам регулярно нужно долго спать, это может быть признаком того, что происходит что-то еще", - сказал он.

Что же касается маленький детей, то для них дневной сон как раз является нормой. В то время как взрослые в основном просто дремлют, когда чувствуют усталость или стресс, детям действительно нужен сон, чтобы расти. То есть маленьким детям в принципе нужно больше часов сна, чем взрослым, и эта потребность уменьшается с возрастом.

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