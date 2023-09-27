Кофе способен положительно влиять на состояние здоровья, но при условии разумного потребления.

Вы обожаете кофе и выпиваете по четыре, пять или даже больше чашек этого напитка в день? Вероятно вас волнует вопрос "А не слишком ли много кофе я потребляю? Не скажется ли это на моем здоровье?"

Исследования показывают, что люди, которые пьют кофе, живут дольше и имеют меньший риск развития диабета второго типа, болезни Паркинсона, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

"В целом кофе приносит больше пользы, чем вреда", — говорит Роб ван Дам, профессор физических упражнений и диетологии в Школе общественного здравоохранения Института Милкена при Университете Джорджа Вашингтона.

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Но действительно всему есть предел, и даже полезного может быть многовато. Газета The New York Times обратилась к ряду экспертов, чтобы они объяснили, когда именно полезные пара чашечек кофе превращаются в токсическое отравление от злоупотребления этим напитком.

Ученые отмечают, что кофе содержит тысячи химических соединений, многие из которых могут влиять на здоровье. И едва ли не главным среди них является именно кофеин. Его избыток в организме может вызвать учащенное сердцебиение, нервное возбуждение, беспокойство, тошноту или проблемы со сном, говорит профессор физических упражнений и диетологии в Университете Буффало Дженнифер Темпл.

По словам доктора Эдриенн Хьюз, медицинского токсиколога и доцента неотложной медицины Орегонского университета здравоохранения и науки, отравление кофеином также может проявляться в виде головной боли, кислотного рефлюкса и при достаточно высоких дозах - тремора или рвоты.

Впрочем ученые констатируют, что большинство людей "хорошо настроены" на свою реакцию на кофеин и самостоятельно корректируют уровень потребления кофе в зависимости от своего самочувствия. Поэтому появление тяжелых побочных эффектов от употребления кофе является крайне редким явлением, говорит доктор Хьюз.

По ее словам, на практике передозировка кофеином чаще всего происходит не из-за чрезмерного потребления кофе, а из-за неправильного потребления концентрированных форм кофеина в виде порошковых концентратов и примесей. Такие в частности встречаются в энергетических напитках и некоторых видах так называемого спортивного питания.

В большинстве случаев вам нужно будет употребить не менее 10 000 миллиграммов кофеина в течение короткого периода времени, что эквивалентно примерно 50-100 чашкам обычного кофе, чтобы он был потенциально смертельным, говорит доктор Хьюз.

Если же вы потребляете кофеин в виде обычного кофе, он может вызвать кратковременное повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений, особенно если вы не употребляете его регулярно. Но обычно это не вредно. Исследования также показывают, что регулярное употребление кофе не повышает артериальное давление и в целом не нарушает нормальный сердечный ритм даже в долгосрочной перспективе.

Однако, если у вас уже есть аномальный сердечный ритм или вы замечаете ненормальное сердцебиение после кофеина, лучше сократить потребление кофе и тем более концентратов кофеина, говорит Хьюз. Кроме того, по словам доктора Роба ван Дама, чрезмерное потребление кофеина во время беременности может увеличить риск выкидыша.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США утверждает, что для здорового взрослого человека вполне безопасным является потребление 400 миллиграммов кофеина в день – это примерно 4-6 чашек кофе в зависимости от крепости. Американский колледж акушеров и гинекологов рекомендует во время беременности употреблять не более 200 миллиграммов кофеина в день.

Другое дело, что организм некоторых людей может довольно медленно расщеплять кофеин, поэтому выпитая под вечер чашка кофе может вызвать бессонницу. Здесь стоит учитывать реакцию собственного организма.

Примечательно, что курение табака может значительно ускорить метаболизм кофеина, поэтому курильщикам может потребоваться больше кофеина, чтобы чувствовать себя бодрыми.

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