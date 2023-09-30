Предыдущие исследования установили взаимосвязь между долгосрочным влиянием загрязненного воздуха и риском инсульта.

Если вы живете в сельской местности, вы можете думать, что застрахованы от вредного воздействия загрязнения воздуха на здоровье. Однако новое исследование показало, что всего пять дней воздействия могут значительно увеличить риск инсульта.

Загрязнение воздуха неуклонно становится одной из самых больших угроз здоровья сердечно-сосудистой системы: на его долю приходится около 17% инсультов во всем мире, пишет Newsweek. Хотя предыдущие исследования установили взаимосвязь между долгосрочным влиянием загрязненного воздуха и риском инсульта, опасность кратковременного воздействия была менее изучена.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Neurology, исследователи из Университета Иордании в столице Аммане попытались ответить на этот вопрос, чтобы увидеть, как даже кратковременное воздействие может повлиять на здоровье человека.

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"Мы проанализировали данные 18035408 случаев ишемического инсульта из 110 наблюдательных исследований со всего мира. Мы обнаружили, что увеличение загрязнения воздуха связано с увеличением как риска ишемического инсульта, так и связанной с ним смертности", - рассказал автор исследования Ахмад Тубаси.

Команда изучила риски, связанные с различными загрязнителями, такими как диоксид азота, озон, окись углерода и диоксид серы, а также с различными размерами твердых частиц, которые можно найти в грязном воздухе.

"Наши результаты показали, что кратковременное воздействие загрязнения (5 дней) может повлиять на риск ишемического инсульта. Поэтому отпуск в районе с высоким уровнем загрязнения воздуха может повлиять на наше здоровье", - сказал Тубаси.

Различные загрязняющие вещества оказывают разное воздействие на организм, поэтому механизмы, лежащие в основе повышенного риска инсульта, могут различаться в зависимости от местоположения.

"Связь между кратковременным воздействием загрязняющих веществ и ишемическим инсультом, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями обусловлена несколькими механизмами", - сказал Тубаси.

К ним относятся повреждение оболочки кровеносных сосудов, повышение артериального давления и повышенный риск образования тромбов. Каждый из этих факторов может ограничивать приток крови к мозгу, повышая риск инсульта. Тубаси также отмечает повышенный риск нерегулярного сердцебиения, которое также может вызвать образование тромбов или пузырьков воздуха в кровеносных сосудах головного мозга.

Пока неясно, является ли этот повышенный риск постоянным или временным после короткого посещения загрязненной территории, потому необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, обратимы ли эти эффекты.

"Этот вопрос определенно требует глобальных инициатив по уменьшению загрязнения воздуха во всем мире. Это может уменьшить количество инсультов и их последствий", - сказал Тубаси.

Загрязнение воздуха - вред для здоровья

Как сообщал, в ВОЗ выяснили, что загрязнение воздуха вредит здоровью людей даже в меньших концентрациях, чем считалось ранее. В организации отметили, что загрязнение воздуха ежегодно вызывает 7 миллионов преждевременных смертей. Эксперты уже поставили загрязнение воздуха в один ряд с курением и нездоровым питанием.

Также ученые установили, что из-за высокого загрязнения воздуха, которым дышали их матери, ежегодно в мире почти миллион детей появляются на свет мертворожденными. Это означает, что примерно половина всех родов, в результате которых ребенок рождается мертвым, могут быть связаны с загрязнением воздуха.

В целом, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно умирают 1,7 млн детей из-за загрязнения окружающей среды. В одном случае из четырех причиной смерти ребенка в возрасте от одного месяца до пяти лет является нездоровая окружающая среда.

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