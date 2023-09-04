Есть минимум 5 факторов, на которые человек может повлиять в своем организме за счет кратковременной дремоты.

Ученые привели не менее 5 полезных изменений для организма, на которые способен повлиять кратковременный сон днем.

В частности, подобная привычка дремать может улучшить умственную работу и память, а также положительно повлиять на бдительность, внимательно и скорость реакции, говорится в исследовании, опубликованном на Sciencealert.

По словам ученого, имеющего образование в сфере медицины сна и являющегося специалистом по орофациальной боли (боли, которая возникает в зоне лица), речь идет о сне с интервалом от 20 до 30 минут.

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Он способен существенно повлиять на креативность вашего мозга, поэтому некоторые компании в свое время даже организовали в офисах специальные комнаты для сна, чтобы позволить таким образом сотрудникам эффективнее справляться с рабочими задачами.

Как известно, мозг во время сна занимается обработкой информации, которую человек получил в течение дня. Поэтому кратковременные перерывы на сон способны в конечном итоге сделать вас более сконцентрированными и позволить быстрее усваивать те или иные навыки. В качестве примера ученые приводят игру в гольф или игру на музыкальном инструменте. Соответствующие знания мозг как раз окончательно "изучает" во время сна.

Также перерывы на дневной сон способны помочь организму справиться с уровнем стресса. В пользу этого свидетельствует один из экспериментов. У участников исследования перерыв на 20-минутный сон значительно повлиял на общее состояние настроения. В то же время более продолжительная дрема (более 30 мин) на такое не способна. В этом случае ученые не обнаружили никаких влияний на ощущение "счастья".

Также среди воздействий на здоровье ученые упоминают о снижении рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

"Если мы бодрствуем дольше, чем должны, в нашем организме накапливаются определенные химические вещества", - упоминается в исследовании.

Их можно снизить за счет кратковременного сна днем: он приведет к нормализации артериального давления и частоты сердечных сокращений. Для некоторых людей этот способ действительно является очень эффективным, упоминается в материале.

В то же время не все люди могут так просто и легко заснуть днем, даже если чувствуют усталость. Ученые советуют попробовать расслабиться за счет приятной спокойной музыки. Это также может сработать вечером, если вы не можете успокоиться после бурного дня.

Отмечается, что многие люди на самом деле переоценивают время, которое реально проспал их организм.

Также упоминается несколько негативных факторов, которые могут появиться от дремоты в более чем 30 мин: это появление вялости, дезориентация, которую можно почувствовать после долгого сна. Чем дольше человек проспит, тем сильнее будет эффект.

Хотя часто с негативными последствиями от такой дремоты можно справиться за счет кофе (в целом напитков, в которых есть кофеин), лучше все же давать нормально высыпаться организму ночью и позволять себе подремать днем не дольше, чем 30 минут.

Иногда привычка поддерживать бодрость за счет кофеина может привести к кофеинозависимости и в конечном итоге к расстройствам сна и бессоннице.

В этом контексте долгий послеобеденный сон также может оказать негативное влияние на организм. В частности, пожилые люди (в возрасте 60 лет и старше) могут самостоятельно увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, вздремнув более часа после обеда. Речь также идет о вероятности увеличения таких рисков, как повышение артериального давления, высокий уровень сахара в крови, избыток жира вокруг талии и аномальный уровень холестерина или триглицеридов.

"Причина этого явления в основном неизвестна. Пожилые люди, как правило, дремлют чаще, чем молодые, отчасти потому, что ночной сон у них больше нарушен", - подмечают ученые.

Вероятно, эта проблема связана с определенными болезненными ощущениями пожилых людей или другими факторами, которые не позволяют им быстро заснуть вечером.

Для нормализации сна ученые советуют:

Не отказывать себе в желании вздремнуть в первой половине дня, но не дольше 30 мин;

стараться раньше вставать утром, поскольку это оказывает влияние на энергозатраты организма и вероятнее подтолкнет к желанию раньше заснуть вечером, а также в целом придерживаться конкретного графика сна для своего организма;

не злоупотреблять кофеином, а вместо этого позаботиться, чтобы ваш организм отдохнул за счет сна.

"В конце концов, короткая дрема должна дополнять режим здорового сна, а не служить заменой достаточного ночного отдыха. Сбалансированный подход ко сну может способствовать более энергичной, сосредоточенной и выносливой жизни", - резюмируют специалисты.

Правильный сон может помочь сжечь жир

Напомним, ранее мы рассказали об еще одном полезном эффекте от здорового сна на наш организм. Ученые вывели нужную норму часов, которую должен спать человек ночью для нормальной работы метаболизма и сжигания жира. Ведущие диетологи указали на минимальную норму, которой мало кто реально придерживается. Этот совет может стать вашим "золотым билетом" на пути к потере веса.

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