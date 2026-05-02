Какой сок самый полезный для здоровья: диетологи назвали 3 лучших вида

Сок – это действительно полезно, но есть нюансы, о которых нужно знать.

Сок полезен, поскольку он изготовлен из фруктов или овощей. В то же время он более калорийный, чем цельные фрукты, и содержит меньше клетчатки. Как же выбрать действительно полезный сок и сколько его можно пить – в материале Today.

Как отмечает издание, выбирая продукт, важно смотреть на этикетку и отдавать предпочтение только 100%-ному соку. Но даже 100%-ный фруктовый или овощной сок следует употреблять в ограниченных порциях или разбавлять водой, говорится в Диетических рекомендациях для американцев на 2025–2030 годы. Диетологи советуют употреблять не более половины стакана 100% фруктового сока в день.

Некоторые виды сока могут вписаться в рамки здорового рациона, говорит сертифицированный диетолог Натали Риццо.

"Поскольку 100%-ный сок изготавливается только из фруктов или овощей, он не содержит добавленного сахара. Употребление сока – это хороший способ получить некоторые питательные вещества из пищи, если вы не можете соблюдать свою суточную норму потребления фруктов или овощей", – пояснила она.

По словам сертифицированного диетолога, автора книги "Наконец-то сыт, наконец-то стройный" Лизы Янг, с помощью сока можно быстро получить питательные вещества. Недостатком же является то, что он содержит меньше клетчатки, чем цельные фрукты и овощи, поэтому вы не чувствуете сытости так же, как после еды.

Выбирая магазинный сок, Риццо советует искать продукты с надписью "100%-й сок": это означает, что он не содержит добавленного сахара и изготовлен только из фруктов.

Первым ингредиентом в списке составляющих должен быть фрукт или овощ, из которого изготовлен сок, и желательно, чтобы это был единственный ингредиент. По словам Янг, в составе сока есть натуральный сахар и не должно быть добавленного сахара.

Можно ли давать сок детям

Согласно данным Американской академии педиатрии, детям, употребляющим соки, грозит избыточное количество калорий, кариес и отказ от воды. Диетологи рекомендуют не пить сок до 1 года и ограничивать потребление до 110–180 мл в день для детей в возрасте от 1 до 6 лет.

"Если я даю своим детям сок, что делаю не очень часто, то это должен быть только 100%-ный фруктовый сок. Тем не менее, я предпочитаю, чтобы мои дети получали калории из пищи, которая их насыщает и обеспечивает другими питательными веществами, а не из напитков", – говорит Риццо.

Детский диетолог Малина Малкани советует разбавлять 100%-ный сок водой.

Какой сок самый полезный

Диетологи назвали три варианта лучшего сока.

1. Гранатовый сок

По словам Риццо, существует много исследований, посвященных его полезным свойствам. Для приготовления гранатового сока используется целый гранат, поэтому напиток содержит много полифенолов – антиоксидантов, которые борются с воспалением.

Гранатовый сок может быть особенно полезен для здоровья сердца, рассказала сертифицированная диетолог Тереза Джентиле. Исследование, опубликованное в журнале Science of Food and Agriculture, доказало влияние полифенолов гранатового сока на снижение кровяного давления.

Еще одно исследование, опубликованное на ScienceDirect, свидетельствует, что ежедневное употребление гранатового сока может быть полезно для зрительной памяти у людей среднего и пожилого возраста.

2. Свекольный сок

Свекольный сок содержит нитраты – соединение, которое в организме расщепляется на оксид азота. По словам Риццо, это мощный вазодилататор, то есть он расширяет кровеносные сосуды и увеличивает кровоток по всему телу. Она отметила, что это уменьшает утомляемость во время физических упражнений и снижает кровяное давление.

Согласно исследованию 2025 года, когда пожилые люди пили концентрированный свекольный сок два раза в день в течение двух недель, у них наблюдалось более низкое кровяное давление.

Свекла содержит кальций, витамин С, железо, калий и магний. Кроме того, в ней немного меньше сахара, чем в других соках, говорит Янг.

"Единственным недостатком является то, что свекольный сок не обладает превосходным вкусом, поэтому многие люди пьют его в концентрированных порциях, чтобы получить пользу", – отметила Риццо.

3. Овощной сок с низким содержанием натрия

Такой продукт очень богат антиоксидантами ликопином и витамином С. Кроме того, по словам Янг, он содержит много калия и мало калорий и сахара.

К этой категории относится томатный сок, но диетолог отдает предпочтение смеси овощных соков. Овощной сок обычно содержит соль, поэтому важно выбирать тот, в котором как можно меньше натрия.

"Я пью это каждый день. Оно также действительно утоляет аппетит. Поэтому это отличная закуска после обеда", – рассказала эксперт об овощном соке.

Другие полезные соки

Среди других полезных соков называют вишневый.

"Вишневый сок – один из моих любимых напитков, который я рекомендую спортсменам, поскольку, как было доказано, он уменьшает мышечную боль", – говорит Риццо.

Янг советует выбирать натуральный вишневый сок без добавления сахара. Стакан объемом 225 мл содержит 6% от суточной нормы железа и калия. Он также считается натуральным снотворным, поскольку вишни содержат мелатонин и триптофан, которые помогают заснуть.

Исследование 2025 года показало, что вишневый сок повышает уровень мелатонина и триптофана в крови, "что может уменьшить воспаление, усилить антиоксидантную способность и смягчить окислительный стресс". Эти эффекты вместе улучшают продолжительность сна. Однако в вишневый сок часто добавляют много сахара, поэтому нужно внимательно читать этикетку.

Цитрусовые соки полезны благодаря высокому содержанию витамина С, отметила Янг, которая неравнодушна, в частности, к грейпфрутовому. Впрочем, напомнила она, он взаимодействует с лекарствами, а именно со статинами, поэтому об этом нужно помнить.

Вполне нормально пить апельсиновый сок из концентрата, если в него не добавляется сахар, считает Риццо. Исследования показали, что апельсиновый сок может быть полезен для снижения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Какой сок содержит меньше всего сахара

Все 100%-ные фруктовые соки содержат натуральный сахар. По словам Янг, в овощных, свекольном и томатном соках сахара меньше всего.

Можно ли пить сок каждый день

Да, если вы следите за своими порциями, ответила Риццо. Она объяснила, что в стакане сока часто содержится больше одного фрукта. Рекомендуемый размер порции 100%-ного фруктового сока в день – 113 мл, или полстакана. Его можно разбавить водой, чтобы получить большую порцию.

По словам Янг, овощного или томатного сока можно выпить полный стакан (230 мл), поскольку в нем очень мало сахара и калорий.

Какой сок лучше всего подходит для похудения

Янг утверждает, что для похудения лучше всего подходят овощные или томатные соки с низким содержанием натрия, поскольку они, по ее мнению, как правило, снижают аппетит.

Риццо добавила, что нет исследований о влиянии конкретного сока на процесс похудения. Она рекомендует выбирать сок, который не слишком сладкий и обладает определенными преимуществами для здоровья.

Ранее УНИАН писал, что свекольный сок можно пить для снижения давления. Этот продукт является источником нитратов, состоящих из азота и кислорода, которые организм превращает в оксид азота. Последний действует как сосудорасширяющее средство, улучшая кровоток и снижая артериальное давление.

Вас также могут заинтересовать новости: