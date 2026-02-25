Снижает ли магний давление: ученые дали четкий ответ

Прием добавок магния может помочь снизить кровяное давление, особенно у людей с гипертонией.

Магний - это минерал, который поддерживает иммунную систему, обеспечивает нормальную работу мышц и нервов, укрепляет кости и гарантирует нормальное сердцебиение.

Исследования также показывают, что прием добавок магния может принести пользу сердцу, пишет Health.

Может ли магний снизить артериальное давление

Исследования показывают, что прием добавок магния может помочь снизить кровяное давление, особенно у людей с гипертонией.

Видео дня

Исследования показывают, что прием от 500 до 1000 миллиграммов добавок магния в день может помочь снизить систолическое кровяное давление (верхнее число) на 2,7–5,6 мм рт. ст. и диастолическое кровяное давление (нижнее число) на 1,7–3,4 мм рт. ст.

Высокое кровяное давление связано с более высоким риском смерти от:

Ишемической болезни сердца, которая возникает, когда артерии сердца не могут обеспечить достаточное количество обогащенной кислородом крови для сердечной мышцы.

Застойной сердечной недостаточности, возникающей, когда сердце не может эффективно перекачивать достаточное количество крови. В результате организм не получает необходимого количества кислорода для поддержания здоровья.

Цереброваскулярных нарушений - это медицинский термин для обозначения инсульта, представляющего собой нарушение кровотока в клетках головного мозга.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что магний воздействует на несколько путей в организме, ответственных за снижение объема циркулирующей крови (общего количества крови в кровеносной системе). Это потенциально улучшает способность артерий расширяться и сужаться.

Кроме того, как доказали исследования, магний необходим для регулирования нормального сердечного ритма и поддержания стабильной работы сердца.

Сколько магния нужно

Рекомендуемая суточная норма потребления магния составляет:

мужчины в возрасте от 19 до 30 лет: 400 миллиграммов (мг);

женщины в возрасте от 19 до 30 лет: 310 мг;

мужчины в возрасте 31 года и старше: 420 мг;

женщины в возрасте 31 года и старше: 320 мг.

Дефицит магния редко встречается у здоровых людей. Однако человек может потерять значительное количество магния из-за очень низкого потребления с пищей, хронического алкоголизма и использования некоторых лекарств.

Какие есть способы снижения артериального давления

Чтобы помочь снизить артериальное давление, можно включить в свой ежедневный распорядок ряд изменений в питании и образе жизни. К ним относятся:

питание сбалансированной и питательной пищей;

ежедневная физическая активность, например, ходьба, бег;

управление уровнем стресса;

отказ от курения;

сокращение или исключение употребления алкоголя;

поддержание здорового веса.

Другие новости о гипертонии

Ранее ученые сделали сенсационное открытие о гипертонии. Они считают, что ее вызывает не стресс и не большое употребление соли, а совершенно невероятная причина, о которой раньше даже не догадывались.

Кроме того, диетологи назвали 8 продуктов, которые нельзя есть при повышенном давлении. Отмечалось, что эти продукты переполнены добавками, которые непременно спровоцируют гипертонию, поэтому их лучше вовсе не употреблять.

Вас также могут заинтересовать новости: