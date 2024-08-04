Яйца не вредны для здоровья, однако употребление их в слишком большом количестве может представлять определенный риск.

Яйца - это минимально обработанные, низкокалорийные продукты, содержащие по 6 граммов белка, большое количество мононенасыщенных жиров, стимулирующий работу мозга холин, а также лютеин и зеаксантин - антиоксиданты, поддерживающие здоровье глаз.

Они не содержат сахара и содержат мало натрия. Также считается, что люди, которые употребляют яйца, придерживаются правильного питания, пишет Eatthis. Короче говоря, яйца не вредны для здоровья. Однако употребление их в большом количестве может представлять определенный риск для некоторых людей. В частности, людям с риском сердечно-сосудистых заболеваний или диабета лучше ограничить потребление яиц.

Какое количество употребления яиц считается слишком большим

Согласно данным Mayo Clinic, здоровые люди могут съедать до семи яиц в неделю без вреда для здоровья сердца. Различные факторы могут влиять на то, сколько яиц будет слишком много для каждого человека. Если у вас заболевание сердца или диабет, проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить свой лимит.

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Побочные эффекты от частого употребления яиц

Существует пять возможных побочных эффектов, которые вы с большей вероятностью испытаете, если привыкнете есть очень много яиц.

Вы можете потреблять слишком много холестерина

Десятилетиями эксперты считали, что холестерин в яичных желтках напрямую влияет на повышение уровня холестерина в крови, однако теперь выяснилось, что другие продукты в рационе человека и его история здоровья могут иметь большее влияние.

Тем не менее, яйца действительно содержат большое количество холестерина - около 190 миллиграммов, что составляет более 60% от 300 миллиграммов суточной нормы.

Вы можете увеличить риск сердечных заболеваний

Если съедать одно яйцо в день, то риска никакого не будет, однако если эту норму увеличить, и ежедневно есть на завтрак, к примеру, 3 яйца, то это поднимет уровень "плохого" холестерина, который в свою очередь негативно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Специалисты сходятся во мнении, что разумно есть яйца в умеренных количествах для здоровья сердца.

Вы можете набрать вес

Если вы часто едите яйца с тяжелой пищей, например, с жирной колбасой, картофельными оладьями, сладкими блинами, кофе со сливками, ваш завтрак может в конечном итоге вас утяжелить - в буквальном смысле. Вы можете заметить, что вес постепенно увеличивается, если употребление высококалорийного завтрака с яйцами станет ежедневной привычкой.

Вы можете увеличить риск развития диабета

В исследовании 2009 года люди, которые ели более семи яиц в неделю, имели более высокий риск развития диабета 2 типа, чем те, кто ел меньше яиц.

Тем не менее, другие исследования показали, что употребление яиц может улучшить контроль сахара в крови и чувствительность к инсулину у людей с преддиабетом и 2 типом.

Вы можете есть больше нездоровой пищи

Многие люди жарят яйца на масле или подают их с жирным, высоконатриевым обработанным мясом, таким как бекон или ветчина. Таким образом, яйца могут быть средством невольного потребления избыточного количества насыщенных жиров, натрия и калорий. Это может привести к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.

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