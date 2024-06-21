Алкоголь содержит много калорий и не содержит питательных веществ и может влиять на гормоны, контролирующие аппетит, голод и стресс.

Со временем алкоголь может привести к увеличению веса, если пить его очень много. Дело в том, что злоупотребление алкоголем может активировать гормоны, которые сигнализируют об аппетите, голоде и стрессе.

Алкоголь также содержит много калорий, но ему не хватает питательных веществ. Институт США по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму определяет злоупотребление алкоголем употребление более трех порций алкоголя в день или семи порций в неделю для женщин. Для мужчин злоупотребление алкоголем составляет более четырех порций алкоголя в день или 14 доз алкоголя в неделю, пишет Health.

Сколько алкоголя приведет к набору веса

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Исследования показали, что легкое и умеренное употребление алкоголя не приводит к полноте. Вместо этого регулярное употребление алкоголя может со временем привести к набору веса. Например, алкоголь может влиять на гормоны, контролирующие аппетит, голод и стресс. Алкоголь высококалориен и может привести к увеличению жира на животе.

Влияет на гормоны

Употребление алкоголя может нарушить функции желез, вырабатывающих гормоны, что может привести к увеличению веса. Как правило, железы тела выделяют нужное количество гормонов в определенное время, которые посылают сообщения вашим тканям. Эти сообщения помогают организму реагировать на стресс и контролировать энергию и обмен веществ.

Например, надпочечники выделяют кортизол, гормон стресса. Обычно кортизол помогает организму реагировать на стресс, повышая кровяное давление и частоту сердечных сокращений.

Некоторые данные свидетельствуют что чрезмерное употребление алкоголя может привести к тому, что надпочечники не смогут регулировать количество кортизола. В результате у людей, которые много пьют, может быть высокий его уровень. Повышенный уровень кортизола может привести к увеличению веса в брюшной полости. Кортизол перераспределяет жировую ткань в область живота и усиливает тягу к высококалорийной пище.

Может заставить почувствовать голод

После нескольких рюмок вы, возможно, с большей вероятностью сделаете выбор в пользу нездоровой пищи, даже не задумываясь об этом.

Одно исследование на животных, показало, что алкоголь активирует клетки мозга, которые сигнализируют о сильном голоде.

Алкоголь может снизить уровень сахара в крови, что может усилить чувство голода.

Увеличивает брюшной жир

Утверждение о том, что алкоголь вызывает увеличение жировых отложений на животе, неверно. Небольшой процент калорий, которые вы выпиваете из алкоголя, превращается в жир. Вместо этого алкоголь влияет на то, как тело сжигает жир. Пока вы пьете, ваша печень расщепляет алкоголь, а не жир. В результате жир может накапливаться в области живота.

Мужчины чаще набирают брюшной жир от употребления алкоголя, чем женщины.

Содержит много пустых калорий

Калории в алкоголе "пустые", то есть практически не содержат полезных питательных веществ и минералов. Коктейли и смешанные напитки часто содержат больше калорий, чем пиво и вино. Ликер, сок и сироп добавляют дополнительные калории.

Усложняет качественный сон

Алкоголь обладает седативным действием, которое может помочь вам расслабиться и вызвать сонливость после выпивки. Тем не менее, исследования связали чрезмерное употребление алкоголя с плохой продолжительностью и качеством сна.

Со временем лишение сна может привести к увеличению веса, поскольку люди, лишенные сна, едят больше, и им труднее устоять перед соблазнительными закусками.

Похудею ли я, если брошу пить

Доказательств, связывающих снижение потребления алкоголя с потерей веса, недостаточно. Исследование, опубликованное в 2016 году, показало, что снижение потребления алкоголя от легкой до умеренной степени не оказывает существенного влияния на потерю веса. Тем не менее, исследователи отметили, что сокращение потребления алкоголя привело к снижению переедания.

Другие новости об алкоголе

Чтобы снизить вредное влияние алкоголя на организм, специалисты советуют снзить его употребление до максимум одного напитка в день для женщин и два для мужчин.

А для того, чтобы не употреблять "пустые" калории алкогольных напитков, диетологи советуют лучше отдать предпочтение светлому пиву, и отказаться от коктейлей с большим количеством ликера, сока и сиропа.

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