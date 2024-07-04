Исследование, которое, по словам ученых, подчеркивает повсеместное распространение химических веществ, также показывает связь ПФАС с морепродуктами и красным мясом.

Новое исследование, направленное на выявление продуктов, содержащих более высокие уровни ПФАС, показало, что у людей, которые едят больше белого риса, кофе, яиц и морепродуктов, обычно наблюдается больше токсичных химикатов в плазме и грудном молоке.

В ходе исследования были проверены образцы 3000 беременных матерей, и оно является одним из первых исследований, показавших, что кофе и белый рис могут быть загрязнены в большей степени, чем другие продукты. Также была выявлена ​​связь между потреблением красного мяса и уровнем ПФОС, одного из наиболее распространенных и опасных соединений ПФАС, пишет The Guardian.

Авторы заявили, что полученные результаты подчеркивают повсеместное распространение химических веществ и множество способов их попадания в продукты питания.

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"Результаты определенно указывают на необходимость бережного отношения к окружающей среде и предотвращения попадания ПФАС в окружающую среду и пищевую цепочку", - сказала Меган Романо, исследователь из Дартмута и ведущий автор. "Теперь мы находимся в ситуации, когда они повсюду и останутся, даже если мы предпримем агрессивные меры по исправлению ситуации".

Что такое ПФАС

ПФАС - это класс, состоящий из около 16 000 соединений, используемых для изготовления продуктов, устойчивых к воде, пятнам и нагреву. Их называют "вечными химикатами", потому что они не распадаются естественным путем и, как было обнаружено, накапливаются в организме человека. Химические вещества связаны с раком, врожденными дефектами, заболеваниями печени, щитовидной железы, резким падением количества сперматозоидов и рядом других серьезных проблем со здоровьем.

Хотя регулирующие органы сосредоточили усилия на ограничении загрязнения воды, считается, что продукты питания являются наиболее распространенным путем воздействия. Однако Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов подверглось критике за то, что некоторые называют неспособностью защитить запасы продовольствия в стране. Помимо других разногласий, компания изменила свои методы тестирования, чтобы создать впечатление, будто тестируемая ею пища не содержит ПФАС, хотя на самом деле она содержит то, что, по мнению многих сторонников, касается уровней.

ПФАС может загрязнять продукты питания разными путями. Исследователи подозревают, что в рисе это происходит из-за загрязненной почвы или сельскохозяйственной воды. Посуда с антипригарным покрытием также часто содержит химикаты или может находиться в воде, используемой для приготовления пищи.

Исследователи обнаружили более высокий уровень ПФАС в яйцах домашних кур, что, по словам Романо, можно объяснить тем, что птиц чаще кормят объедками со стола. Осадки сточных вод, загрязненные ПФАС, которые используются в качестве дешевой альтернативы удобрениям, также могут загрязнять почву, из которой кормятся куры, и, как было обнаружено, загрязняют говядину. Химические вещества также могут находиться в корме для птиц.

Исследователи подозревают, что в кофе могут быть загрязнены зерна, вода, используемая для заваривания, или почва. Предыдущие исследования также показали, что фильтры для кофе обрабатываются ПФАС, а бумажные стаканчики или другая упаковка для пищевых продуктов также обычно содержат эти химикаты.

Между тем, морепродукты регулярно обнаруживаются загрязненными ПФАС, поскольку загрязнение воды широко распространено.

Сторонники общественного здравоохранения говорят, что запрет на химические вещества, за исключением случаев, когда они необходимы, является единственным способом начать широко решать проблему. Романо сказала, что исследование показало, что диеты с высоким содержанием фруктов, цельного зерна и пищевых волокон связаны с более низкими уровнями некоторых ПФАС, а разнообразное питание, при котором ни один источник белка не составляет слишком большую долю потребления, полезно.

"Это поможет вам не только снизить воздействие ПФАС, но и других загрязнителей, которые, как мы можем ожидать, находятся в продуктах питания", - сказала Романо.

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