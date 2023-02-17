Власти страны заверили, что повысят уровень вакцинации от коронавируса пожилых людей.

Власти Китая объявили о "решительной победе" над COVID-19, заявив о самом низком в мире уровне смертности от этого заболевания.

"Была достигнута крупная решающая победа в профилактике эпидемий и борьбе с ними", - говорится в заявлении комитета политбюро Китая. При этом китайцев предупредили, что хотя ситуация улучшается, вирус все еще распространяется по миру и мутирует, сообщает Reuters.

В сообщении подчеркивалось, что в стране повысят уровень вакцинации от коронавируса пожилых людей.

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Напомним, власти Китая отменили политику "нулевого COVID-19" в начале декабря 2022 года, после чего 80% населения заразились.

Издание отметило, что за два месяца после снятия ограничений в больницах было зарегистрировано всего около 80 тыс. смертей от COVID-19.

Эксперты заявили, что фактическая смертность была намного выше, поскольку многие больные умирали дома, к тому же врачи не поощряли указывать COVID-19 в качестве причины смерти.

При этом в заявлении политбюро Китая не указывается, сколько человек умерли от коронавируса.

Коронавирус в Китае

В Китае за счет жесткого карантина почти три года удавалось держать на относительно низком уровне заболеваемость коронавирусом. Однако в декабре 2022 года Пекин решил снять большинство карантинных ограничений из-за экономических проблем, вызванных ими. После этого заболеваемость в стране стремительно пошла вверх.

По некоторым данным, в пиковые дни декабря прошлого года заболеваемость коронавирусом в Китае могла достигать 37 млн человек в сутки.

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