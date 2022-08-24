Оба пациента умерли от сепсиса и пневмонии.

Две смерти людей, заразившихся обезьяньей оспой, зафиксировали в Мексике и на Кубе. Ни одна из стран не связывала эти случаи с болезнью.

Об этом пишет Reuters

В Министерстве здравоохранения Мексики заявили, что расследуют смерть ВИЧ-положительного пациента, который умер от септического шока и пневмонии. У него был положительный результат теста на оспу обезьян.

Всего в стране официально подтвердили 386 случаев заражения оспой обезьян и 862 вероятных.

В свою очередь Куба сообщила о смерти 50-летнего итальянец. У него также диагностировали оспу обезьян. В отчете о вскрытии указано, что причиной смерти стал сепсис, связанный с пневмонией и повреждением органов

Что такое обезьянья оспа

Оспа обезьян - это вирус, которым человек может заразиться от животных. Симптомы похожи на те, которые фиксировали у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезные.

Среди них: лихорадка, головная боль, слабость, высыпания на коже. Обычно симптомы сами проходят в течение двух-трех недель, но в некоторых случаях возникают осложнения, которые могут привести к смерти.

По данным ВОЗ, в 92 странах мира зафиксировали уже более 35 тысяч случаев этой болезни. Из них 12 человек скончались.

В конце июля ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян "чрезвычайной ситуацией".

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