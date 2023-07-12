Рабочая группа создана, в частности, для совершенствования медреформы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко создал при Минздраве рабочую группу для разработки и внедрения дополнительных механизмов восстановления и развития медицинской отрасли.

"В целях усиления роли частных учреждений здравоохранения в восстановлении и развитии системы здравоохранения… создать рабочую группу по усилению роли частных учреждений здравоохранения в восстановлении и развитии системы здравоохранения", - сказано в приказе руководителя Министерства здравоохранения от 10 июля, копия которого есть в распоряжении редакции.

Рабочая группа при Минздраве призвана стать диалоговой платформой для объединения усилий по адаптации реформы системы здравоохранения к условиям военного времени и послевоенного восстановления страны. С инициативой более тесного и регулярного диалога между представителями государства, медицинской отрасли, международных доноров и экспертов недавно выступил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. "В повестке дня послевоенного восстановления - привлечение частных инвестиций, а не только донорских или бюджетных средств. Мы заинтересованы, чтобы в украинскую систему здравоохранения пришли частные инвестиции. Государственная и частная медицина должна развиваться вместе", - заявил министр.

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Как известно, в результате войны медицинская инфраструктура страны понесла существенные потери, поэтому в повестке дня взаимодействие государства и частных медицинских учреждений для предоставления медицинских услуг украинцам. Михаил Радуцкий, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, анонсировал изменения в закон о государственно-частном партнерстве, которые позволят украинцам пользоваться услугами учреждений частного медицинского сектора в рамках программы медицинских гарантий. Внедрение государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения позволит ее модернизировать, привлечь дополнительные инвестиции на послевоенное восстановление отрасли и повышение качества медицинских услуг.

Рабочая группа призвана объединить опыт представителей международных донорских организаций, бизнеса и государства в развитии и восстановлении медицинской сферы. В состав группы согласно тексту приказа, кроме руководителя

Минздрава Виктора Ляшко и других руководителей Министерства, войдут от международных организаций Хабихт Ярно, председатель Представительства ВОЗ в Украине; Павел Брагинский и Наталия Коваленко - советники по политике в сфере здравоохранения проекта USAID "Поддержка реформ здравоохранения"; от Верховной Рады Украины - Михаил Радуцкий, председатель Комитета по вопросам здоровья нации, и Анна Пуртова, председатель подкомитета по вопросам государственных инвестиционных проектов парламентского комитета по вопросам бюджета.

Профессиональное медицинское сообщество в рабочей группе будут представлять Наталья Гусак, председатель Национальной службы здоровья Украины; Ирина Кондратова, руководитель регионального перинатального центра в составе КНП Харьковского областного совета "Областная клиническая больница", Елена Ещенко, председатель Ассоциации частных медицинских учреждений Украины, генеральный директор "Смарт Медикал Центр", а также руководители частных медицинских учреждений: Волтер Шекман, гендиректор сети "Добробут"; Алексей Бабич, гендиректор сети медлабораторий "ДИЛА"; Татьяна Михнова, гендиректор медицинского центра Святой Параскевы; Тигран Арутюнян, гендиректор клиники "Дом медицины".

Рабочая группа при Минздраве для разработки и внедрения механизмов восстановления и развития отрасли здравоохранения создана для выполнения резолюции, принятой участниками круглого стола "Частная медицина в реформе здравоохранения и послевоенном восстановлении Украины", организованного Ассоциацией частных медицинских учреждений Украины совместно с Американской торговой палатой в Украине.