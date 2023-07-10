Новое сердце получила девочка, операция прошла успешно.

В Украине состоялась первая операция по трансплантации сердца 6-летнему ребенку.

Как уточнили в Институте сердца Минздрава, новый орган получила девочка.

"Впервые в Украине. Трансплантация сердца 6-летнему ребенку. Новое сердечко получила девочка 6 лет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что операция прошла успешно, а ребенок чувствует себя хорошо. Все подробности трансплантации медики пообещали сообщить позже.

Донорство в Украине

Как сообщал УНИАН, в больнице "Охматдет" несколько месяцев назад впервые в Украине осуществили трансплантацию костного мозга от неродственного донора украинца.

Пациентом стал 18-летний Олег Шевченко из Павлограда Днепропетровской области, страдавший апластической анемией в тяжелой форме. Это был первый случай, когда в украинском реестре доноров костного мозга нашли совпадение с человеком из Украины.

Родные Олега и он сам не знают, кто именно стал донором, ведь этот процесс происходит на условиях анонимности.

Кроме того, в Черновицкой областной больнице медики сделали мужчине новую челюсть из его же ребра. Часть челюсти тот потерял в результате травмы и не мог нормально есть и разговаривать.

Операция была сверхсложной и проводилась в два этапа: сначала торакальные хирурги изъяли пятое левое ребро мужчины, а после того хирург-стоматолог смоделировал из него имплант и установил на место отсутствующей части участка нижней челюсти. Новую часть кости зафиксировали пластиной и винтами.

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