Общее количество больных на коронавирус в Украине превысило 4 миллиона, а число умерших - 100 тысяч.

За минувшие сутки коронавирус в Украине зарегистрировали у 37 351 человека - это самый высокий показатель в стране с начала пандемии COVID-19.

По данным Минздрава среди новых инфицированных 5 341 ребенок и 806 медработников.

Вместе с тем в больницы госпитализировали 3 340 человек, от осложнений коронавируса умерли 149 пациентов, выздоровели – 7 163 человека.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали во Львовской (3 791), Одесской (2 598), Ивано-Франковской (2 572) областях, а также в Киеве (2 418).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Отметим, с начала пандемии в Украине обнаружили 4 017 961 случай COVID-19. Из них 100 031 человек умер от осложнений заболевания, а 3 615 257 миллионов — выздоровели.

Напомним, 25 января в Украине выявили более 24 тысяч случаев коронавируса. А последние трое суток фиксируют рекордное количество случаев: 26 января — более 32 тысяч, 27 января — более 34 тысяч.

СНБО прогнозировал, что в феврале могут выявлять по 60 тысяч случаев COVID-19.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории вчера сделали 169,9 тысячи тестов на коронавирус: методом ПЦР — 94 294, методом ИФА — 7 435. Также сделали 68 269 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 17,9 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За сутки 78 564 человека получили прививки против COVID. Первую дозу получили 27 672, вторую - 23 712, дополнительную - 736, бустерную - 26 444 человека.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 306 059 человек, всего сделано 30 245 396 прививок.

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