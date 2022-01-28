Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской и Одесской областях.

В Украине за сутки выявили 34 408 новых случаев COVID-19 - это резкий скачок и абсолютный максимум за 2 года пандемии. В частности, заболели 5341 детей и 808 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3342 человека; зафиксировано 144 летальных случаев; выздоровели 6142 человека.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 168 073.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 980 610 человек;

выздоровели - 3 608 094 человека;

летальных исходов - 99 882;

проведено ПЦР-тестирований - 17 848 132.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2384;

Винницкая область - 1505;

Волынская область - 682;

Днепропетровская область - 1523;

Донецкая область - 1383;

Житомирская область – 1988;

Закарпатская область - 889;

Запорожская область - 644;

Ивано-Франковская область – 2807;

Киевская область - 1188;

Кировоградская область – 181;

Луганская область - 557;

Львовская область - 2793;

Николаевская область - 598;

Одесская область - 2406;

Полтавская область - 1044;

Ровенская область – 1732;

Сумская область – 1689;

Тернопольская область – 1622;

Харьковская область – 1317;

Херсонская область - 784;

Хмельницкая область - 1865;

Черкасская область - 841;

Черновицкая область – 1088;

Черниговская область - 898.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.