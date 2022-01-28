В Украине за сутки выявили 34 408 новых случаев COVID-19 - это резкий скачок и абсолютный максимум за 2 года пандемии. В частности, заболели 5341 детей и 808 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3342 человека; зафиксировано 144 летальных случаев; выздоровели 6142 человека.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 168 073.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 980 610 человек;
- выздоровели - 3 608 094 человека;
- летальных исходов - 99 882;
- проведено ПЦР-тестирований - 17 848 132.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 2384;
Винницкая область - 1505;
Волынская область - 682;
Днепропетровская область - 1523;
Донецкая область - 1383;
Житомирская область – 1988;
Закарпатская область - 889;
Запорожская область - 644;
Ивано-Франковская область – 2807;
Киевская область - 1188;
Кировоградская область – 181;
Луганская область - 557;
Львовская область - 2793;
Николаевская область - 598;
Одесская область - 2406;
Полтавская область - 1044;
Ровенская область – 1732;
Сумская область – 1689;
Тернопольская область – 1622;
Харьковская область – 1317;
Херсонская область - 784;
Хмельницкая область - 1865;
Черкасская область - 841;
Черновицкая область – 1088;
Черниговская область - 898.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.