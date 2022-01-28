20 января Ляшко заявил, что в Украине началась новая вспышка COVID-19, пик которой может прийтись на середину февраля.

В ближайшие недели Украина выйдет на пиковые значения COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Очередная волна, которая началась со второй половины декабря 21–го года с 900 тысяч случаев в сутки - за месяц достигла не прогнозируемых до этого около 4 миллионов случаев. К сожалению, эта волна две недели назад пришла и в Украину. Количество новых случаев в течение последних 2 недель удваивается еженедельно, также растет и доля положительных результатов лабораторных исследований", - сказал министр.

По его словам, несмотря на двукратный рост количества случаев заражения за последнюю неделю, количество госпитализированных выросло только на треть. Доля госпитализированных среди инфицированных сейчас вдвое меньше, чем во время осенней "Дельта"-волны.

"По оценкам Министерства здравоохранения, в ближайшие недели Украина выйдет на пиковые значения заболеваемости COVID-19. Количество случаев инфицирования ожидается на уровне 40-60 тысяч человек в сутки. Эти цифры вдвое выше пиковых значений прошлой волны. При этом, благодаря вакцинации, мы ожидаем на треть меньше умерших, чем на пике прошлой волны", - сказал Ляшко.

Он также добавил, что с нашим уровнем вакцинации и с новой готовностью больниц, медицинская система выдерживает и 34 тысячи случаев в сутки.

Читайте такжеЧто делать после положительного теста на COVID-19: В Минздраве напомнили алгоритмКак сообщал УНИАН, 20 января Ляшко заявил, что в Украине началась новая вспышка COVID-19, пик которой может прийтись на середину февраля.

В Украине за сутки обнаружили 34 408 новых случаев COVID - 19-это резкий скачок и абсолютный максимум за 2 года пандемии. В частности, заболели 5341 детей и 808 медработников.

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