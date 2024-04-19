Диетологи развенчали миф о том, что оливковое масло является панацеей от все

Жиры в рационе являются важным способом помочь организму сохранять энергию. Также они помогают усваивать витамины, такие как A, D и E.

Диетолог Эбби Шарп пояснила, что полностью обезжиренная диета не будет здоровой. "Если вы едите овощной салат, но не добавляете в него жиров, вы не будете усваивать все питательные вещества", - отметила специалист, пишет Time.

Диетолог подчеркнула, что ключевым моментом является соблюдение размера порции и употребление правильных типов жиров, в частности, мононенасыщенных. Они содержатся в растительных продуктах, таких как орехи, авокадо и растительные масла.

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Эксперты сошлись во мнении, что одним из лучших вариантов является оливковое масло первого холодного отжима, которое является наименее обработанным и самым полезным для здоровья. "Оно богато противовоспалительными полифенолами и другими антиоксидантами, которые могут помочь снизить риск сердечных заболеваний", - сказала Шарп.

Согласно одному исследованию, у людей, которые потребляют более половины столовой ложки оливкового масла в день, на 19% меньший шанс умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем у тех, кто редко или никогда не употребляет оливковое масло.

А метаанализ 13 800 человек показал, что регулярное употребление оливкового масла может быть связано со снижением риска развития рака молочной железы или пищеварительной системы.

Но это не значит, что пора начинать его прямо пить. Умеренность имеет значение. "Питье его совершенно не соответствует действительности. Нет доказательств того, что такой способ употребления оливкового масла полезнее, чем постое его добавление в салат или другую еду", - подчеркнула специалист.

В столовой ложке оливкового масла 119 калорий, а порция обычно состоит из трех столовых ложек. Это 357 дополнительных ежедневных калорий. "Люди не осознают, что независимо от того, какой тип жира они потребляют, все они содержат одни и те же калории. Столовая ложка сала и столовая ложка оливкового масла равны по количеству калорий", - сказала врач-диетолог Минди Хаар.

Если вы пытаетесь сбросить или поддерживать вес, добавила она, лучше избегать оливкового масла. Хотя употребление оливкового масла не приведет к набору веса у всех. Например, кто достаточно активен и занимается спортом, может не заметить изменений, сказала Хаар, но для других это может иметь существенное значение.

Шарп также отметила, что употребление оливкового масла не очень насыщает, несмотря на калорийность. "Вам лучше потреблять 100 калорий из цельных пищевых жиров, таких как авокадо или ореховое масло, оба из которых содержат полезные жиры в дополнение к клетчатке и другим питательным веществам", - пояснила она.

Самое главное, отметили диетологи, нет доказательств того, что употребление оливкового масла приносит какую-либо особую пользу. К примеру, популярная идея о том, что оно волшебным образом улучшает здоровье кишечника. "На самом деле в масле отсутствует самый важный пищевой компонент, полезный для кишечника - клетчатка", - обратила внимание Шарп. "Никогда в жизни оливковое масло не станет моей первой рекомендацией тем, у кого проблемы с пищеварением", - добавила она.

А по словам Хаар, пить оливковое масло не опасно, но в то же время бесполезно.

Другие новости об оливковом масле

Оливковое масло является основным ингредиентом средиземноморской диеты. Именно ее специалисті считают самой лучшей в мире. Помимо оливкового масла она также включает в рацион рыбу, орехи, много фруктов и овощей.

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