Суперпродукт – это цельная пища, богатая питательными веществами и обладающая множеством полезных свойств.

Суперпродукты могут помочь пожилым людям в здоровом старении посредством профилактики заболеваний, улучшения когнитивных функций и здоровья костей.

"Хорошее питание на протяжении всей жизни помогает предотвратить хронические заболевания, и мы знаем, что никогда не поздно внести улучшения для поддержки здорового старения. Пожилые люди подвергаются большему риску хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак, а также состояний здоровья, связанных с изменениями мышечной и костной массы, таких как остеопороз", - говорится в сооющении Минздрава и социальных служб США, пишет Deseret.

"Суперпродукты помогают укреплять здоровье, повышая иммунную функцию и уменьшая вероятность предотвращения или прогрессирования заболевания", - сказал диетолог Бет Червони из клиники Кливленда.

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1. Ягоды поддерживают память

Черника, малина, клубника и ежевика, являются суперпродуктом, который защищает когнитивные функции, включая сохранение памяти.

"Добавление горсти ягод в рацион каждый день — одно из первых и самых простых изменений, которые я рекомендую тем, кто хочет улучшить здоровье своего мозга", - сказала Ума Найду, доктор медицинских наук, директор отделения психиатрии по питанию и образу жизни Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне.

2. Орехи полезны для сердца

Употребление горсти орехов каждый день связано с тем, что вы проживаете более долгую и здоровую жизнь.

"Мы обнаружили, что люди, которые ели орехи каждый день, жили дольше и здоровее, чем люди, которые не ели орехи", - сказал ученый Фрэнк Ху, профессор питания и эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения.

3. Жирная рыба улучшает здоровье мозга

Помимо защиты от риска сердечных заболеваний, улучшения сна и защиты стареющих глаз от дегенерации желтого пятна, жирная рыба является идеальной пищей для мозга.

Исследования показывают, что жирная рыба, такая как тунец, лосось, сардины, анчоусы и скумбрия, богата жирными кислотами омега-3, которые организм использует для построения нервных и мозговых клеток.

Также привычное употребление рыбы может улучшить здоровье мозга в среднем возрасте.

4. Фрукты и овощи способствуют здоровью костей

Соблюдение диеты, богатой фруктами и овощами, способствует здоровью костей и может защитить от остеопороза - заболевания костей, из-за которого кости становятся слабыми и ломкими.

"Эти продукты, как правило, содержат меньше калорий и жиров, но содержат много клетчатки, витаминов и минералов. Они также содержат фитохимические вещества, которые могут защитить от различных заболеваний, включая остеопороз", - сообщает клиника Майо.

5. Авокадо улучшает внешний вид кожи

Авокадо - богатый источник полезных жиров, а их включение в рацион может сделать кожу эластичной, без морщин и увлажненной.

Кроме того, по данным Кливлендской клиники, авокадо является богатым источником витамина Е, который действует как антиоксидант, защищая клетки кожи от повреждений. С возрастом тело естественным образом теряет витамин Е, поэтому употребление его с такими продуктами, как авокадо, может быть полезно для здоровья кожи.

Что такое суперпродукт

Суперпродукт – это цельная пища, богатая питательными веществами и обладающая множеством полезных свойств. Ягоды, фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и орехи — все это суперпродукты из-за их преимуществ для здоровья.

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