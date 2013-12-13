Питание отца до зачатия ребенка влияет на здоровье малыша

Известно, что рацион беременной женщины влияет на развитие плода. Но теперь такой же вывод делается в отношении рациона отца до зачатия ребенка, пишет The Calgary Herald со ссылкой на Университет Макгилла.

Итак, в организме матери должен быть достаточный уровень витамина В9, содержащегося в листовых овощах, фруктах, мясе, злаковых, чтобы предотвратить выкидыш или врожденные дефекты. Для мужчин уровень витамина также важен, что доказал эксперимент с грызунами.

Так, рацион отцов с низким содержанием витамина был связан с повышенным риском врожденных дефектов (пороков развития позвоночника, черепно-лицевых дефектов вроде уменьшенной челюсти, слаборазвитости пальцев и косолапости). У таких отцов примерно 4% потомства имели пороки развития.

У людей примерно 3% детей рождаются с дефектами, и в половине случаев причина развития не установлена. То есть риск повышался почти на 30%. Возможно, дело в витамине. Тучные мужчины, питающиеся неправильно, могут неэффективно усваивать витамин В9. И это влияет на их сперму.

Сперматозоиды сохраняют в себе историю среды и рациона мужчины. То есть происходят эпигенетические изменения. Есть проблема: ученые не знают, какова идеальная дозировка витамина и как она влияет на геном человека.

Meddaily