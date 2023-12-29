Они предупредили, что далеко не все низкоуглеводные диеты являются эффективными, а некоторые даже провоцируют набор веса.

Не все модные низкоуглеводные диеты одинаково полезны, когда дело касается поддержания веса. Некоторые из них могут даже спровоцировать набор несколько килограммов, говорится в новом исследовании Гарварда.

Согласно результатам, люди, которые придерживаются низкоуглеводной диеты с упором на растительные белки и полезные жиры, имеют больше шансов сдержать избыточный вес в перспективе, чем те, кто придерживается низкоуглеводной диеты, состоящей в основном из мяса и вредных жиров, пишет New York Post.

В ходе исследования ученые выяснили, что здоровые люди, сидящие на низкоуглеводной диете, потеряли в среднем 4,9 фунта за четыре года, в то время как сидящие на других низкоуглеводных диетах прибавили в весе за это время.

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"Ключевым выводом здесь является то, что не все низкоуглеводные диеты одинаковы, когда речь идет о контроле веса в долгосрочной перспективе", - объяснил старший автор исследования Ци Сун.

Другие новости о диетах

Одной из самых популярных и эффективных дией является средиземноморская диета. Ее рекомендуют как врачи, так и диеологи. Они отмечают, что эта диета хорошо показывает себя не только в борьбе с лишним весом, но и в правильном питании.

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