Одно исследование показало, что люди, исповедующие религию, живут примерно на 4 года дольше, чем люди, которые этого не делают.

Для достижения долголетия важны не только физические упражнения и здоровое питание, но и образ мышления также играет огромную роль.

Одно исследование показало, что люди с позитивным отношением к процессу старения живут примерно на 7,5 лет дольше, чем люди с менее позитивным восприятием старения. Исследование также показало, что у людей, удовлетворенных старением, снижается риск депрессии и смертности, пишет Business Insider.

Одно исследование показало, что люди, исповедующие религию, живут примерно на 4 года дольше, чем люди, которые этого не делают. Неважно, какую религию вы исповедуете. Исследователи долголетия говорят, что социальный аспект посещения религиозных служб помогает увеличить продолжительность жизни.

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Одно исследование показало, что среди мужчин в возрасте от 65 до 85 лет состоящие в браке живут в среднем на два года дольше, чем неженатые мужчины.

Помимо этого, влияние хронического стресса на продолжительность жизни удивительноло. Исследования показывают, что токсический стресс может повлиять на каждую клетку тела и ускорить процесс старения.

Кроме того, принадлежность к более высокой социально-экономической группе также связана с более продолжительной жизнью.

Сколько долгожителей в мире

По прогнозам, к 2050 году число людей, доживающих до 100 лет и старше, вырастет в восемь раз. Половина сегодняшних пятилетних детей доживет до 100 лет. Это поднимает ряд вопросов об образовании, эйджизме и экономике.

С другой стороны, увеличение продолжительности жизни означает, что у людей появятся дополнительные годы, а может быть, и десятилетия.

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